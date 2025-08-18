TRT İşte Çıkarmıştı! Aybüke Pusat Geri Döndü! “Halef: Köklerin Çağrısı” Dizisinden İlk Fragman Geldi!

Aybüke Pusat 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan boykot çağrısı yaptığı için çıkartılmıştı. Pusat'ın kadro dışı kalmasına ünlü isimler ve vatandaş büyük tepki göstermişti. Oyuncunun yeni adresi belli oldu. Aybüke Pusat, “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisiyle ekranlara dönüyor. İşte diziden öne çıkan detaylar...

Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından “Halef: Köklerin Çağrısı”, ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle şimdiden sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen “Halef: Köklerin Çağrısı”, ilk tanıtım videosuyla izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören tanıtım, dizinin atmosferine ve karakterlerine dair ipuçları vererek beklentileri yükseltti.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ı başrollerde buluşturan dizi, aşk, sırlar ve intikam üçgeninde geçen güçlü hikâyesiyle izleyiciyi içine çekecek.

Yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş, senaryo ekibinin başında ise Ercan Uğur yer alıyor.

URFA’NIN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİNDE GEÇİYOR!

Asıl çekim merkezi olan Şanlıurfa’da sete çıkan dizi, köklere, geçmişe ve aile sırlarına dair güçlü anlatısıyla dikkat çekiyor. Tanıtımda kullanılan görüntüler, Urfa’nın tarihi dokusu ve geleneksel yaşamı ile birleşince izleyicide derin bir merak uyandırdı.

YAKINDA NOW’DA!

Yeni sezonda NOW ekranlarında yayınlanacak olan “Halef: Köklerin Çağrısı”, yalnızca bir aşk hikâyesi değil; aynı zamanda aidiyet, sadakat ve kaderle yüzleşmenin hikâyesini anlatacak.

“Halef: Köklerin Çağrısı” Dizisinin Konusu:

Çok başarılı bir cerrah olan Serhat, doğduğu toprakların ona yüklediği yazgıyı elinin tersiyle itip İstanbul’da kendine bambaşka bir hayat kurar. Ve yaptığı bu seçim onun karşısına Melek’i çıkartır. İlk görüşte aşık olduğu Melek ile ailesinden gizlice evlenen Serhat’a kaderin hiç beklemediği bir sürprizi vardır. Urfa’a dönmek zorunda kalan Serhat, iki düşman ailenin gölgesinde, yıllarca kaçtığı geçmişin tam ortasında bulur kendini.

Yıllarca reddettiği tüm değerleri kabul etmeye, kariyer sahibi bir cerrahtan ağa olmaya zorlanan Serhat, güç bir seçimle karşı karşıyadır. Üstelik ailesi husumeti tamamen sona erdirmek için onun Yıldız ile evlenmesini ister. Tüm bunların üzerine Melek’in gelişiyle konakta tüm taşlar yerinden oynar. Serhat, kalbiyle vicdanı arasında sıkışırken, geçmişin yüküyle yüzleşmek zorundadır. Aşk, sadakat ve güç birbirine karışırken, saklanan sırlarda yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Çünkü bu konakta kimse göründüğü kadar masum değildir.

Herkesin içine gömdüğü bir sırrı, susarak taşıdığı bir geçmişi vardır...