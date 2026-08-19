TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir'den İlk Fragman Geldi! İşte Dev Kadro

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Greative Film imzalı Evlilik Güzeldir dizisi merakla beklenen ilk tanıtım fragmanıyla televizyon dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Aile bağlarını, aşkın en saf hallerini ve mizahı sıcak bir mahalle atmosferinde harmanlayan iddialı yapım farklı kuşaklardan ilgi çekici karakterleri, rengarenk ilişki dinamikleri ve sıcacık semt kültürüyle izleyicilere eğlenceli bir dünyanın kapılarını araladı.

Usta İsimler Ve Güçlü Mutfak Ekibi Bir Arada

Kreatif yapımcılığını Türk mizahının usta ismi Hasan Kaçan'ın üstlendiği dizinin yapım koltuğunda Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker oturuyor. Yönetmenliğini Şafak Bal ile Serap Danış Koçak'ın paylaştığı Evlilik Güzeldir projesinin zengin senaryo kadrosunu ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor. Ekran başındakilere hem kahkaha hem de duygusal anlar vaat eden yapım güçlü prodüksiyonuyla şimdiden yeni sezonun en iddialı işleri arasında gösteriliyor.

100 Bin Nikaha Şahitlik Eden Bir Babanın Sıcak Aile Hikayesi

Dizinin yayınlanan ilk tanıtımında meslek hayatı boyunca binlerce çiftin mutluluğuna resmiyet kazandıran nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın yüz bininci nikahını kıydığı görkemli kutlama dikkat çekiyor. Yıllarca başkalarının yuva kurmasına vesile olan Mesut'un bu kez odağında kendi ailesi ve kızları yer alıyor. Mesut'un birbirinden tamamen farklı karakterlere ve hayallere sahip beş kızı Zeynep, Nergis, Aslı, Yasemin ve Bahar'ın dünyaya bakış açıları yeni karşılaşmaları, karmaşık aşk hayatları ve sarsılmaz aile bağları hikayenin ana eksenini oluşturuyor.

Beş Kız Kardeş Beş Farklı Hayat Ve Aşkın Çeşitli Halleri

Geleneksel mahalle dizilerinden farklı olarak hikayesini tek bir ana çatışma ya da tek bir çiftin aşkı üzerine kurmayan Evlilik Güzeldir çok katmanlı anlatımıyla öne çıkıyor. Aynı semtte yaşayan farklı kuşakların hayat mücadelelerini, evliliğin getirdiği tatlı telaşları ve aile olmanın sorumluluklarını samimi bir dille ele alan dizi seyirciye kendi hayatından parçalar sunmayı hedefliyor.

Yıldızlar Geçidi: Dev Oyuncu Kadrosu

Zengin hikayesi kadar göz dolduran oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Evlilik Güzeldir dizisinde usta isimler ile genç kuşağın başarılı temsilcileri bir araya geliyor. Yapımın geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fikret Kuşkan

İlayda Alişan

Hande Soral

Seçkin Özdemir

Yusuf Çim

Nil Sude Albayrak

Berk Bakioğlu

Gözde Okur

Ferit Aktuğ

Anıl Çelik

Sera Tokdemir

Hazım Körmükçü

Öznur Ön

Hande Katipoğlu

Derda Yasir Yenal

Yıldız Kültür

Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm ve Anastasia Geptina.

Sıcak mahalle ortamı ve güçlü oyuncu kadrosuyla Evlilik Güzeldir çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.