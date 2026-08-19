Harbiye'de Sertab Erener Rüzgarı! Yoğun İstek Üzerine İkinci Konser Müjdesi

Sertab Erener Harbiye konserlerine yoğun talep üzerine bir yenisini ekledi! 4 ve 5 Eylül tarihlerinde Harbiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Harbiye'de Sertab Erener Rüzgarı! Yoğun İstek Üzerine İkinci Konser Müjdesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 10:30

Türk pop müziğinin dev isimlerinden güçlü sesi ve unutulmaz sahne performanslarıyla yıllardır geniş kitleleri peşinden sürükleyen Sertab Erener İstanbul müzikseverlerini heyecanlandıracak büyük bir habere imza attı. Yaz aylarının en prestijli müzik duraklarından biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne almaya hazırlanan usta sanatçı hayranlarından gelen yoğun bilet talebi ve sevgi seli karşısında kayıtsız kalamadı. İlk olarak tek gece olarak planlanan dev organizasyon biletlerin kısa sürede tükenme noktasına gelmesiyle birlikte çifte konser serisine dönüştürüldü.

Harbiye'de Bir Gece Yetmedi: 5 Eylül Tarihi De Takvime Eklendi

Açıkhava atmosferinde dinleyicilerine unutulmaz geceler yaşatmaya hazırlanan Sertab Erener'in merakla beklenen ilk konseri 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Ancak ünlü sanatçıya duyulan devasa sevgi tek bir geceye sığmayınca organizasyon ekibi ve usta sanatçı hayranlarını sevindiren müjdeli kararı aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre yoğun istek üzerine 5 Eylül gecesi için de takvime yeni bir konser eklendi.

Epifoni Organizasyonuyla 35 Yıllık Dev Müzik Yolculuğu

Müzik sektörünün lider şirketlerinden Epifoni organizasyonuyla hayata geçirilecek olan bu özel konser serisinde Sertab Erener müzik kariyerinin en özel seçkilerini dinleyicilerine sunacak. 35 yılı aşan köklü müzik geçmişinde imza attığı sayısız hit parçayı Eurovison zaferini getiren efsanevi şarkılarını ve klasikleşmiş zamansız eserlerini aynı sahnede buluşturacak olan şarkıcı muhteşem orkestrası ve özel sahne şovlarıyla Harbiye Açıkhava'yı büyülemeye hazırlanıyor. Çifte buluşma haberi bilet bulamayan müzikseverler arasında büyük bir sevinç yarattı.

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