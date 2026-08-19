Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim Yeni Sezonda Var mı, Ne Zaman Başlayacak?

Gündüz kuşağının en çok izlenen, sosyal medyada en çok konuşulan ve yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma programı Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Sevilen sunucu Kadir Ezildi'nin neşeli, samimi ve enerjik sunumuyla ekranlara damga vuran programın yeni sezonda devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından büyük bir merak konusuydu. Beklenen müjdeli haber sonunda geldi ve Talya Prodüksiyon imzalı başarılı yarışma için yeşil ışık yakıldı.

En Hamarat Benim Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Bugüne kadar tam 1065 bölümü geride bırakarak kırılması güç bir rekor imza atan dev yapım yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekranların en temiz, en hamarat ve en leziz yarışması olarak tanımlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim Eylül ayında yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışma Eylül ayı itibarıyla seyircilere hem heyecanlı hem de eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek.

Stüdyoda Yeni Dönem: Hamarat Odası Sürprizi Geliyor

Her sezon izleyicilerini farklı sürprizlerle karşılayan program yeni yayın döneminde de iddiasını koruyor. Yeni sezonun en çok konuşulacak ve dikkat çekecek yeniliği ise stüdyoya kurulan Hamarat Odası olacak. Renk renk kumaşlar, dikiş makinesi, örgü ve el işi malzemeleriyle özel olarak hazırlanan bu konsept odada yarışmacılar hafta boyunca kendilerine verilecek olan özel görevleri yerine getirerek maharetlerini sergileyecek.

Ancak Hamarat Odası sadece el becerilerinin konuşturulduğu bir alan olmakla kalmayacak aynı zamanda yarışmacılar arasındaki rekabetin, stratejilerin ve tatlı atışmaların da ana merkezi haline gelecek. Yarışmacılar bir yandan günün yarışmacısının performansını canlı olarak takip ederken diğer yandan yaşanan gelişmelere kendi yorumlarıyla dahil olacaklar. Kadir Ezildi'nin renkli dokunuşları ve esprileriyle birleşecek bu yeni konsept ekran başındaki izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

Eylül Ayında Mutfak Ve Temizlik Rekabeti Kaldığı Yerden Devam Edecek

Beş farklı yarışmacının hafta boyunca hem temizlikteki titizliklerini hem de mutfaktaki yemek hünerlerini sergileyeceği Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yenilenen zengin içeriğiyle Eylül ayında gündüz kuşağının vazgeçilmezi olmaya aday. Kadir Ezildi'nin titizlik standartları ve eğlenceli üslubuyla harmanlanan yarışma yeni sezonda da birincilik mücadelesini zirveye taşıyacak.