Aile İçi Kriz Mektubu İfşa Oldu! Bahar Candan Babasının WhatsApp Mesajlarını Paylaştı

Sosyal medyanın en çok konuşulan ve attığı her adımla olay yaratan isimlerinden biri olan Bahar Candan bu kez aile içi özel yazışmalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı marjinal paylaşımlar, lüks yaşam tarzı ve sansasyonel açıklamalarıyla tanınan ünlü fenomen babası Prof. Dr. Hakan Candan ile WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiği sert tartışmayı gözler önüne serdi. Babanın kızına yönelik kullandığı sert ifadeler ve eleştiriler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

WhatsApp Mesajlarını Tek Tek Paylaştı

Sosyal medya platformu Instagram hesabı üzerinden babasıyla yaptığı özel sohbetin ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Bahar Candan aile içinde yaşanan gerilimi ifşaladı. Paylaşılan mesajlarda kaybolduğu belirtilen bir banka veya kimlik kartı sebebiyle baba ile kız arasında ciddi bir tartışmanın yaşandığı görüldü. Kızının sorumsuz tavırlarına kızan akademisyen baba Prof. Dr. Hakan Candan'ın gösterdiği sert tepki ve kullandığı üslup ise görenleri şaşkına çevirdi.

Babasından Sert Tepki: Zihinsel Engelli Gibi Davranmayı Bırakın

Bahar Candan'ın yayınladığı ekran görüntülerinde, babası Hakan Candan'ın kart kaybı ve iletişim kopukluğu üzerine kızına hitaben son derece ağır ifadeler kullandığı dikkat çekti. Baba Hakan Candan'ın gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kartı da kaybetme artık, zihinsel engelli gibi davranmaya son verin lütfen. Önce müdüre mesaj at sonra o olmasa bile birisine bırakır."

Babasının bu yaralayıcı ve sert uyarmasını sitemkar bir şekilde takipçilerinin seyrine sunan Bahar Candan'ın bu hamlesi takipçilerini ve magazin dünyasını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı babanın kızına gösterdiği tepkide haklı olduğunu savunurken büyük bir kitle ise bir babanın evladına karşı bu derece kırıcı ifadeler kullanmaması gerektiğini belirtti.

Abla Acısının Ardından Gündemden Düşmüyor

Hatırlanacağı üzere Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından sağlık sorunları yaşayan ve cezaevinden tahliye edildikten sonra anoreksiya nervoza teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ablası Nihal Candan'ın 2025 yılındaki erken vefatıyla sarsılmıştı. Yaşadığı derin kayıp ve zorlu günlerin ardından kendi hayatına devam etmeye çalışan genç fenomen gerek yaptığı yeni ilişki iddiaları gerekse ailesiyle yaşadığı problemleri sosyal medyaya taşımasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Prof. Dr. Hakan Candan'ın kızının bu ifşasının ardından nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu oldu.