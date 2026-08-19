Shakira Depremzede Minikler İçin Harekete Geçti: "Çocukların Geleceği Askıya Alınamaz"

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira ülkesinde yaşanan felakete sessiz kalmayarak memleketine umut olmaya devam ediyor. Kolombiya'da 10 Ağustos tarihinde meydana gelen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 7,4 büyüklüğündeki şiddetli deprem ülkede büyük bir yıkıma neden olmuştu. Felaketin hemen ardından harekete geçen dünyaca ünlü pop yıldızı felaketten en ağır şekilde etkilenen bölgelerin başında gelen Choco kentini ziyaret ederek dev bir yardım projesini kamuoyuna duyurdu.

Deprem Bölgesinde 10 Yeni Okul Ve Üniversite Binası İnşa Edilecek

Amerikalı hayırsever iş insanı Howard Graham Buffett ile birlikte depremin merkez üssü konumundaki Choco yönetim bölgesine bağlı Quibdo kentine giden Shakira burada basın mensuplarının karşısına geçti. Kendi kurduğu vakıf aracılığıyla bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için ant içtiğini belirten güzel şarkıcı önceliklerinin eğitim olduğunu vurguladı.

Sahadaki durumu yerinde inceleyen Shakira yaptığı duygusal açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tüm kişisel çabamı Choco Teknoloji Üniversitesi'ni yeniden inşa etmeye adayacağım. Howard, Pies Descalzos (Çıplak Ayaklar) Vakfı ile birlikte Choco'da 10 yeni okul inşa etmemize yardımcı olacak onu buraya getirmek ve bugün buraya gelmek bu yüzden çok önemliydi. Çocukların okula gitmediği her gün onların geleceğini askıya aldığımız bir gündür ve buna izin veremeyiz. Beni en çok endişelendiren şey acil durum hali sona erdikten sonra bu kadar çok insanın unutulması mağdur kalması ve çocuklarımızın okula dönememesidir."

1 Milyon Dolarlık Başlangıç Fonu Toplandı

Eğitimin aksamaması için uluslararası ağlarını da devreye sokan ünlü sanatçı depremde yıkılan ve hasar gören okulların yeniden yapımı için şimdiden dev bir kaynak sağlandığını müjdeledi. Shakira'nın şahsi girişimleriyle Global Citizen organizasyonundan 500 bin dolar dünyaca ünlü konser organizasyon şirketi Live Nation'dan da 500 bin dolar destek alınarak toplamda 1 milyon dolarlık acil yardım fonu oluşturuldu.

Sadece bu fonla yetinmeyeceklerini belirten Shakira Kanada, Japonya ve İngiltere hükümetlerine uluslararası özel sektöre ve yardım vakıflarına çağrıda bulunarak Choco bölgesindeki iyileştirme çalışmalarına uzun vadeli destek vermelerini istedi.

Depremzede Çocuklarla Bir Araya Geldi

Ziyaret kapsamında bölgenin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Carrasquilla Sanayi Teknoloji Okulu'nu da gezen Shakira ve Buffett depremden etkilenen çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuğundan yetişkinine herkesle tek tek sohbet eden ve moral veren Shakira Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba-Curi ile de bir araya gelerek yürütülecek altyapı projelerini detaylandırdı.

Shakira'nın yakın dostum olarak tanıttığı ve dünyanın en zengin insanlarından Warren Buffett'ın oğlu olan Howard Graham Buffett'ın 2008 yılından bu yana Kolombiya'daki altyapı, mayın temizleme ve eğitim projelerine 160 milyon dolardan fazla bağış yaptığı biliniyor.