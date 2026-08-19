Rap Sahnesinde Sürpriz İş Birliği! Anıl Piyancı ve Efe Parlakdemir'den Yeni Şarkı

Anıl Piyancı ve Efe Parlakdemir'in yeni şarkısı "Senin Olmama Rağmen" 21 Ağustos'ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Rap Sahnesinde Sürpriz İş Birliği! Anıl Piyancı ve Efe Parlakdemir'den Yeni Şarkı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 11:25

Türkçe rap müziğin en başarılı ve üretken temsilcilerinden biri olan Anıl Piyancı müzik dünyasına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan genç yetenek Efe Parlakdemir ile güçlerini birleştirdi. İkili dijital müzik platformlarını sallamaya aday olan yepyeni projeleri Senin Olmama Rağmen şarkısı için bir araya geldi. Son dönemde sosyal medya platformlarında ürettiği özgün ve eğlenceli içeriklerle milyonların sevgisini kazanan ve kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Efe Parlakdemir müzik kariyerinin bu ilk şarkısıyla yeteneğini kulvar değiştirerek kanıtlamaya hazırlanıyor.

Sony Music Türkiye Etiketiyle 21 Ağustos'ta Yayında

Yaz sezonunun son dönemine damga vurması beklenen ve müzik kulislerinde şimdiden heyecan yaratan Senin Olmama Rağmen, Sony Music Türkiye etiketiyle 21 Ağustos tarihinde dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Şarkı Anıl Piyancı'nın ritmik flow'ları ile Efe Parlakdemir'in kendine has vokallerini bir araya getirerek yazın en çok dinlenen hit parçaları arasına girmeyi hedefliyor.

Romantik Ve Meydan Okuyan Bir Aşk Çelişkisi

Yapımın mutfağında da son derece iddialı isimler yer alıyor. Söz ve bestesi Reşit Kemal Kırık imzası taşıyan düzenlemesi ise başarılı prodüktör Ufuk Kevser tarafından yapılan çalışma adını da aldığı "Senin olmama rağmen benim olmaman" çelişkisi üzerinden şekillenen duygusal ve sıra dışı bir aşk hikayesini merkeze alıyor. Şarkının derinlikli söz yapısında bir yandan romantik ifadeler ve aşkın getirdiği çaresizlik hissi işlenirken diğer yandan rap müziğin genlerinde yer alan özgüvenli, havalı ve meydan okuyan anlatım dili ön plana çıkıyor.

Dev Klip Yönetmen Yusuf Can Güneş İmzalı

Kendine özgü iki farklı ses renginin ve vokal tarzının kusursuz bir uyum yakalayarak güçlü bir müzikal kimlik kazandırdığı Senin Olmama Rağmen projesi görselliğiyle de adından söz ettirecek. Çekimleri tamamlanan ve merakla beklenen şarkının klip yönetmenliğini ise Yusuf Can Güneş üstlendi. Şarkı etkileyici klibiyle birlikte 21 Ağustos'tan itibaren tüm dijital müzik platformlarında yayınlanarak dinleyicilerle buluşacak.

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