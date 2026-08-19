Sibel Can ve Eypio'dan Rekor Kapanış! Kıyamam Düeti 30 Milyona Koşuyor

Türk müziğinin zamansız sesi Sibel Can ile rap sahnesinin başarılı ismi Eypio 8 yıllık uzun bir aranın ardından yeniden aynı projede buluşarak müzik piyasasını tam anlamıyla salladı. İkilinin merakla beklenen ve yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ses getiren Kıyamam adlı çalışması çıkışının üzerinden henüz bir ay geçmesine rağmen rakiplerine açık ara fark attı.

Yazın En Çok İlgi Gören Şarkısı Seçildi

Sony Music Türkiye etiketiyle 10 Temmuz'da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan Kıyamam kısa sürede kırılması güç bir yükseliş grafiği çizdi.

Kısa süre içinde 30 milyon dinlenme barajına dayanan parça müzik eleştirmenleri ve dinleyiciler tarafından şimdiden Yazın En İyi Şarkısı ilan edildi bile. Sibel Can'ın o kendine has buğulu yorumuyla Eypio'nun dinamik rap tarzının yakaladığı bu kusursuz uyum şarkının her kesimden geniş kitlelere ulaşmasında dev bir rol oynadı .

YouTube Dünya Listesinde İlk 100’e Girdi!

Şarkının yakaladığı bu devasa başarı sadece Türkiye sınırları içinde de kalmadı.

Dünya devi YouTube'un küresel çapta hazırladığı YouTube Dünya Müzik Listesi'ne ilk 100 içerisinden giriş yapmayı başaran eser uluslararası alandaki gücünü de kanıtlamış oldu. İkilinin 8 yıl sonra gelen bu muazzam ortaklığı önümüzdeki günlerde yeni rekorların kırılacağının da ilk habercisi gibi duruyor. Bakalım ikili bu dev başarının ardından yeni bir ortak projeyle tekrar karşımıza çıkacak mı?