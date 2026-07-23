TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir Sete Çıktı!

TRT 1 ekranlarında her yaştan izleyicinin gönlünde taht kurmaya hazırlanan iddialı yapım Evlilik Güzeldir için çekim maratonu başladı. Greative Film imzası taşıyan projenin kreatif yapımcılığını Türk televizyonlarının usta ismi Hasan Kaçan yapımcılığını ise Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın oturduğu dizinin zengin senaryo kadrosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor.

Setin ilk gününde kamera karşısına geçen başarılı ve genç oyuncular Yusuf Çim (Can) ve Nil Sude Albayrak'tan (Aslı) neşeli ilk kareler gelirken ikilinin ekran uyumu şimdiden büyük merak uyandırdı.

Hem Güldürecek Hem De İçimizi Isıtacak Bir Mahalle Ve Aile Hikayesi

Çekimleri İstanbul'un samimi ve tarihi dokusunu yansıtan semtlerinde başlayan dizi günümüzün hızla değişen dünyasında unuttuğumuz aile bağlarını komşuluk ilişkilerini ve romantizmi odağına alıyor.

Nikah Memuru Mesut Bahtiyar’ın Büyük Hayali

Usta aktör Fikret Kuşkan'ın hayat verdiği nikah memuru Mesut Bahtiyar beş kızı, annesi ve kayınbiraderiyle yaşayan sevgi dolu bir aile babasıdır. Yıllardır binlerce çiftin mutluluğuna imza atan Mesut'un en büyük arzusu birbirinden farklı karakterlere sahip beş kızının mutlu yuvalar kurduğunu görebilmektir.

Aslı ve Can'ın Sürpriz Aşk Yolculuğu

İlişkilere mesafeli duran Aslı (Nil Sude Albayrak) ile Can'ın (Yusuf Çim) yollarının hiç beklenmedik bir anda kesişmesi onları hesapta olmayan eğlenceli ve tutkulu bir maceranın ortasına sürükleyecek.

Yıldızlarla Dolu Dev Oyuncu Kadrosu Ağustos'ta Ekran Başında!

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte güvenle izleyebileceği içimizi ısıtacak duru ve neşeli bir mahalle hikayesi vaat eden projenin kadrosu adeta şampiyonlar ligini andırıyor. Dizinin kadrosunda; Fikret Kuşkan, Hande Soral, Emre Bey, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal ve Yıldız Kültür gibi televizyon dünyasının sevilen birçok ismi yer alıyor.

Ekranlarda uzun zamandır özlemi çekilen sıcak ve samimi aile yapısını mizahla harmanlayan Evlilik Güzeldir önümüzdeki ağustos ayında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşarak yaz sezonuna damgasını vuracak.