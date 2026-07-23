Popüler Rapçi Reynmen Kedisinin Saldırısına Uğradı, Hastanelik Oldu!

Rapçi Reynmen evindeki kedisinin saldırısına uğradı. Vücudundan yaralanan ve kanlı tişörtünü paylaşan ünlü ismin sağlık durumu iyi.

Popüler Rapçi Reynmen Kedisinin Saldırısına Uğradı, Hastanelik Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 15:11

Türk rap müziğinin ve dijital medyanın en popüler isimlerinden biri olan Reynmen lakabıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Yusuf Aktaş evinde yaşadığı talihsiz ve beklenmedik bir olayla sevenlerini korkuttu. Müzik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü isim evinde beslediği sevimli dostunu sevmek istediği esnada ani bir saldırıya uğradı. Kedisinin hırçınlaşması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden tırmalanıp yaralanan ünlü rapçi olayın hemen ardından tedbir amaçlı hastaneye başvurdu.

Evde yaşanan bu şok kazanın ardından sağlık kuruluşuna giden Reynmen tedavi sürecini ve yaşadığı şaşkınlığı an an takipçileriyle paylaştı.

Kanlı Tişörtünü Paylaştı: Enfeksiyon Riskine Karşı Aşı Oldu

Saldırının şiddetini gözler önüne seren ve üstündeki kanlı tişörtün fotoğrafını çekerek Instagram hesabından yayımlayan ünlü isim olayın sıcaklığını ve şaşkınlığını takipçilerine gösterdi. Hastanede doktorlar tarafından detaylı bir muayeneden geçirilen Reynmen'in sağlık durumuna ve uygulanan tedaviye ilişkin detaylar şu şekilde.

Aşı Ve Tedbir Tedavisi Uygulandı

Tırmalama ve ısırma durumlarında ortaya çıkabilecek olası bir enfeksiyon riskine karşı doktorlar hemen harekete geçti. Ünlü sanatçıya tedbir amacıyla gerekli aşılar yapıldı ve tırmalanan bölgeler pansuman edilerek hijyen sağlandı.

Genel Sağlık Durumu İyi

Şanssız kazanın ardından yapılan ilk müdahalelerle birlikte genel sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenilen ünlü rapçinin paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak magazin gündeminin üst sıralarına tırmandı.

Sevenlerinden Ve Dostlarından Destek Yağdı

Sevmek istediği evcil hayvanının gazabına uğrayan ve kanlı tişörtüyle hastane odasından yaptığı paylaşımla dijital dünyada büyük yankı uyandıran Reynmen için sosyal medyada adeta bir geçmiş olsun seferberliği başlatıldı. Ünlü ismin paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce destek mesajı ve "Nazar değdi" "Geçmiş olsun neyse ki durumun iyi" şeklinde yorumlar yağdı.

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