Demir Attım Yalnızlığa Demişti, Tekirdağ’a Demir Attı! Ebru Gündeş’in Gizli Krallığı!

Yıllardır müzik dünyasının zirvesinde yer alan Ebru Gündeş'in sahne dışındaki yatırımları da en az şarkıları kadar dikkat çekici. Ünlü sanatçının bir dönem Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde büyükbaş hayvancılığa yöneldiği çokça konuşulmuştu.

Gündeş, ağabeyi Cengiz Kumartaşlıoğlu ile birlikte kurduğu tesiste besicilik ve süt üretimi yapıyordu. Magazin basınına yansıyan bilgilere göre çiftlikte başlangıçta yaklaşık 500 büyükbaş hayvan bulunuyordu. İşlerin büyümesiyle bu sayı kısa sürede bine kadar çıktı.

Günde 30 Bin Litre Süt Veriyordu

Muratlı'nın Kırkkepenekli Köyü'nde bulunan çiftlik geniş arazisi ve yüksek üretim kapasitesiyle dikkat çekiyordu. Tesiste yer alan süt ineklerinden günde yaklaşık 30 bin litre süt elde edildiği belirtilmişti.

Ebru Gündeş'in yatırımı yakından takip ettiği de konuşulan ayrıntılar arasındaydı. Ünlü sanatçının o dönem fırsat buldukça Tekirdağ'a gittiği, çiftliği gezdiği ve yeni doğan buzağılarla yakından ilgilendiği biliniyor.

Çalışmaların Güntaş Tarım Hayvancılık adıyla yürütüldüğü biliniyor. Şirketin adıysa Gündeş ve ağabeyinin soyadlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştu.

Çiftliği Satışa Çıkarmıştı

Ebru Gündeş'in hayvancılık macerası uzun yıllar devam etmedi. 2014 yılında basına yansıyan haberlerde sanatçının çiftlikteki hayvanları sattığı ve tesisi yaklaşık 4 milyon TL bedelle satışa çıkardığı gündeme geldi.

Bir süre alıcı bekleyen tesisin daha sonra kime geçtiğine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle çiftliğin bugün hâlâ Ebru Gündeş'e ait olduğu söylenemiyor.

Sanatçının Tekirdağ'da kurduğu bu büyük yatırım magazin arşivlerindeki en şaşırtıcı girişimlerden biri olmayı sürdürüyor. Sahne ışıklarından uzak kurulan bu "gizli krallık" Ebru Gündeş'in iş dünyasındaki farklı yönünü de gözler önüne seriyor.