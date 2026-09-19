TRT 1'in Sevilen Dizisinde Broş Operasyonu! Evlilik Güzeldir'de Yeni Bölüm Heyecanı

Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in kreatif yapımcılığını ise usta isim Hasan Kaçan'ın üstlendiği Greative Film imzalı TRT 1'in taze dizisi Evlilik Güzeldir Pazartesi akşamı sürprizlerle dolu üçüncü bölümüyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ile Serap Danış Koçak'ın oturduğu, senaryosunu ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı sevilen yapım, eğlenceli ve gerilim dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Mahallede Broş Operasyonu ve Şok Eden Evlilik İsteği!

Yeni bölümde Yasemin ve Sinan'ın ilişkisi, aileler arasında patlak veren olayların ardından ciddi bir sınavdan geçer. Aycan ve Ant, Sinan'ı Yasemin'den uzak tutmak için Melek'ten yardım isterken Sinan'ın yapacağı beklenmedik hamle Yasemin'in tüm kararlarını altüst eder. Diğer yandan Zeynep'in kendi dönüşünün ardından evlenme kararı aldığını öğrenen Murat, mahalleden gitmekten son anda vazgeçer. Neriman'ın Emine'den kalan tarihi broşu konağa getirdiği sırada çantasının çalınması ise Murat, Servet ve Ali Rıza'yı macera dolu bir broş takibinin içine sürükler.

Günün en büyük bombası ise adliye ve mahalle hattında patlar. Aslı ile Can'ın reklam çekiminde yakınlaşması sürerken, Mesut ile Can'ın adliye koridorlarında evlilik ve boşanma üzerine yaşadığı sert tartışma ipleri koparma noktasına getirir. Bölümün finalinde ise Murat'ın Mesut Baba'nın karşısına geçerek istediği şey, başta Mesut olmak üzere tüm mahalleyi adeta şaşkına çevirecektir.

Yıldız Kadro Pazartesi Akşamı TRT 1 Ekranlarında

Zengin hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda; Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Hande Katipoğlu ve Yıldız Kültür gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor. Aile bağları, mahalle sıcaklığı ve aşk üçgenleriyle örülü Evlilik Güzeldir yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de!