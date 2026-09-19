Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya Aşka Geldi! Kulisteki Ayna Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç konser öncesi kuliste ayna karşısında romantik poz verdi. Aşk dolu videonun tüm detayları ve yorumlar haberimizde.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya Aşka Geldi! Kulisteki Ayna Pozu Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 16:55

Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın dolu dizgin devam eden birlikteliği magazin dünyasında tatlı rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da dolu dolu yaşamayı tercih eden ünlü çift bu kez sosyal medyada yaptıkları sürpriz paylaşımla gündeme geldi. Güzel oyuncu Özgü Kaya'nın sevgilisi Murat Dalkılıç ile konser öncesinde çekildiği romantik anlar kısa sürede dijital mecraların en çok konuşulan magazin konularından biri oldu.

Konser Öncesi Kuliste Ayna Karşısında Romantik Anlar

Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan ve doğal paylaşımlarıyla hayranlarının takdirini kazanan Özgü Kaya sevgilisi Murat Dalkılıç'ın sahneye çıkmaya hazırlandığı dakikalarda kuliste yaşanan samimi anları ölümsüzleştirdi. Konser heyecanına ortak olduğu Dalkılıç ile ayna karşısına geçen güzel oyuncu sevgilisini öptüğü son derece romantik bir videoyu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin tutkulu bakışları ve birbirlerine olan sevgisi videoya damga vurdu.

Sosyal Medyadan Yorum ve Beğeni Yağmuru

 

Özgü Kaya'nın kısa sürede viral olan paylaşımı ikilinin hayranları ve magazin takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Çiftin ayna karşısındaki aşk dolu halleri binlerce beğeni toplarken video altına "Birbirlerine çok yakışıyorlar", "Nazar değmesin harika bir ikili oldular" ve "Aşkın en güzel hali" şeklinde yüzlerce övgü dolu yorum yağdı. Birbirlerinin kariyer yolculuğunda da en büyük destekçisi olan Dalkılıç ve Kaya çiftinin bu uyumu magazin camiasının parmakla gösterilen ilişkileri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Benzer Haberler
Esra Bilgiç Sosyal Medyada Paylaştığı Son Pozlarla Gündemde Esra Bilgiç Sosyal Medyada Paylaştığı Son Pozlarla Gündemde
Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı: Pınar Aydın Giresun'a Taşındı Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı: Pınar Aydın Giresun'a Taşındı
9 Aylık Hamile Sude Burcu'dan 9 Aylık Hamile Sude Burcu'dan "Doğur Artık" Diyenlere Esprili Yanıt
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un Oğlu Ali 1 Yaşına Bastı Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un Oğlu Ali 1 Yaşına Bastı
Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un Ekranlara Döneceği İddia Edildi Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un Ekranlara Döneceği İddia Edildi
Nusret Gökçe İbiza'da Milyonluk Projeye İmza Attı Nusret Gökçe İbiza'da Milyonluk Projeye İmza Attı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor
  • 18-09-2026 09:32

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı
  • 19-09-2026 14:33

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı