Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya Aşka Geldi! Kulisteki Ayna Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın dolu dizgin devam eden birlikteliği magazin dünyasında tatlı rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da dolu dolu yaşamayı tercih eden ünlü çift bu kez sosyal medyada yaptıkları sürpriz paylaşımla gündeme geldi. Güzel oyuncu Özgü Kaya'nın sevgilisi Murat Dalkılıç ile konser öncesinde çekildiği romantik anlar kısa sürede dijital mecraların en çok konuşulan magazin konularından biri oldu.

Konser Öncesi Kuliste Ayna Karşısında Romantik Anlar

Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan ve doğal paylaşımlarıyla hayranlarının takdirini kazanan Özgü Kaya sevgilisi Murat Dalkılıç'ın sahneye çıkmaya hazırlandığı dakikalarda kuliste yaşanan samimi anları ölümsüzleştirdi. Konser heyecanına ortak olduğu Dalkılıç ile ayna karşısına geçen güzel oyuncu sevgilisini öptüğü son derece romantik bir videoyu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin tutkulu bakışları ve birbirlerine olan sevgisi videoya damga vurdu.

Sosyal Medyadan Yorum ve Beğeni Yağmuru

????’ Özgü Kaya instagram hesabından sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte bir hikaye paylaştı…❤️#ÖzgüKaya pic.twitter.com/9YMU7yGkq8 — Özgü Kaya Etkinlik (@ozgukyetkinlik) September 19, 2026

Özgü Kaya'nın kısa sürede viral olan paylaşımı ikilinin hayranları ve magazin takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Çiftin ayna karşısındaki aşk dolu halleri binlerce beğeni toplarken video altına "Birbirlerine çok yakışıyorlar", "Nazar değmesin harika bir ikili oldular" ve "Aşkın en güzel hali" şeklinde yüzlerce övgü dolu yorum yağdı. Birbirlerinin kariyer yolculuğunda da en büyük destekçisi olan Dalkılıç ve Kaya çiftinin bu uyumu magazin camiasının parmakla gösterilen ilişkileri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.