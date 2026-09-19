Adanalı Oyuncu Kubilay Aka Memleketinde Jüri Koltuğunda! 33. Altın Koza Heyecanı

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Mercan Köşk'te Aras karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı ve yakışıklı oyuncu Kubilay Aka kariyerinde heyecan verici yeni bir sorumluluk üstleniyor. Memleketi Adana olan yetenekli aktör Türk sinemasının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bünyesinde jüri üyesi olarak görev yapacak. Aslen Adanalı olan Aka'nın genç yeteneklerin ilk adımlarını değerlendirecek olması memleketinde de büyük gurur yarattı.

312 Başvuru Arasından Finale Kalan 33 Film Değerlendirilecek

26 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Kubilay Aka, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması jürisinde yer alacak. Başarılı oyuncu yönetmen Özkan Çelik ve Mercan Köşk dizisinin yapımcısı Yamaç Okur ile birlikte genç sinemacıların projelerini titizlikle inceleyecek. Bu yıl rekor bir katılımla 312 başvurunun yapıldığı yarışmada 21 farklı üniversiteden finale kalmayı başaran 33 film Altın Koza heykeli için kıyasıya yarışacak.

Çekimleri Tarsus'ta Süren Mercan Köşk Ekran Yolculuğuna Başlıyor

Çekimleri Tarsus'un tarihi ve otantik atmosferinde tüm hızıyla devam eden Mercan Köşk dizisinde Aras karakterine hayat veren Kubilay Aka için bu festival görev çifte heyecan anlamı taşıyor. Dizideki performansıyla ekranlarda fırtınalar estirmeyi hedefleyen ünlü oyuncunun set maratonunun yanı sıra doğup büyüdüğü memleketi Adana'nın en büyük kültür-sanat etkinliğinde genç sinemacıların heyecanına ortak olması sinema çevrelerinden de tam not aldı.