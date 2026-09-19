Adanalı Oyuncu Kubilay Aka Memleketinde Jüri Koltuğunda! 33. Altın Koza Heyecanı

Kubilay Aka 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi oldu. Memleketinde jüri koltuğuna oturacak oyuncunun detayları haberimizde.

Adanalı Oyuncu Kubilay Aka Memleketinde Jüri Koltuğunda! 33. Altın Koza Heyecanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 17:13

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Mercan Köşk'te Aras karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı ve yakışıklı oyuncu Kubilay Aka kariyerinde heyecan verici yeni bir sorumluluk üstleniyor. Memleketi Adana olan yetenekli aktör Türk sinemasının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bünyesinde jüri üyesi olarak görev yapacak. Aslen Adanalı olan Aka'nın genç yeteneklerin ilk adımlarını değerlendirecek olması memleketinde de büyük gurur yarattı.

312 Başvuru Arasından Finale Kalan 33 Film Değerlendirilecek

26 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Kubilay Aka, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması jürisinde yer alacak. Başarılı oyuncu yönetmen Özkan Çelik ve Mercan Köşk dizisinin yapımcısı Yamaç Okur ile birlikte genç sinemacıların projelerini titizlikle inceleyecek. Bu yıl rekor bir katılımla 312 başvurunun yapıldığı yarışmada 21 farklı üniversiteden finale kalmayı başaran 33 film Altın Koza heykeli için kıyasıya yarışacak.

Çekimleri Tarsus'ta Süren Mercan Köşk Ekran Yolculuğuna Başlıyor

Çekimleri Tarsus'un tarihi ve otantik atmosferinde tüm hızıyla devam eden Mercan Köşk dizisinde Aras karakterine hayat veren Kubilay Aka için bu festival görev çifte heyecan anlamı taşıyor. Dizideki performansıyla ekranlarda fırtınalar estirmeyi hedefleyen ünlü oyuncunun set maratonunun yanı sıra doğup büyüdüğü memleketi Adana'nın en büyük kültür-sanat etkinliğinde genç sinemacıların heyecanına ortak olması sinema çevrelerinden de tam not aldı.

Benzer Haberler
Esra Bilgiç Sosyal Medyada Paylaştığı Son Pozlarla Gündemde Esra Bilgiç Sosyal Medyada Paylaştığı Son Pozlarla Gündemde
Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı: Pınar Aydın Giresun'a Taşındı Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı: Pınar Aydın Giresun'a Taşındı
9 Aylık Hamile Sude Burcu'dan 9 Aylık Hamile Sude Burcu'dan "Doğur Artık" Diyenlere Esprili Yanıt
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un Oğlu Ali 1 Yaşına Bastı Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un Oğlu Ali 1 Yaşına Bastı
Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un Ekranlara Döneceği İddia Edildi Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un Ekranlara Döneceği İddia Edildi
Nusret Gökçe İbiza'da Milyonluk Projeye İmza Attı Nusret Gökçe İbiza'da Milyonluk Projeye İmza Attı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor
  • 18-09-2026 09:32

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı
  • 19-09-2026 14:33

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı