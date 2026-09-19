Gülben Ergen'den Ezber Bozan Vasiyet Kararı

Vasiyetini yazdığını açıklayan Gülben Ergen belgeyi eski eşi Mustafa Erdoğan'a emanet edeceğini söyledi.

Gülben Ergen'den Ezber Bozan Vasiyet Kararı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 18:20

Müzik ve televizyon dünyasında 35 yılı deviren Gülben Ergen kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vasiyetini hazırladığını duyurdu. Ergen, resmi evrak niteliği taşıyan vasiyet metnini avukatından dahi önce çocuklarının babası Mustafa Erdoğan’a teslim edeceğini belirterek takipçilerini şaşırttı.  Belgeyi hiçbir zihinsel ve bedensel rahatsızlığı bulunmadığı bir dönemde kaleme aldığını vurgulayan Ergen, kararını tam bir iç huzuru ve sarsılmaz bir güven duygusuyla aldığını ifade etti.

Aile Fotoğrafıyla Gelen Anlamlı Mesaj

Sanatçı, açıklamasını Almanya’nın tarihi Köln Katedrali önünde çekilen özel bir kareyle taçlandırdı. Paylaşımında çocukları ve eski eşiyle birlikte yer alan Ergen arka plana sanatçı Ahmet Kaya’nın "Hani Benim Gençliğim" şarkısını yerleştirdi. Hayattaki en büyük dayanağının evlatlarının babası olduğunu aktaran ünlü isim hukuki temsilcisinden önce belgeyi bizzat Erdoğan'a teslim edeceğini ilan ederek aralarındaki güçlü bağı gözler önüne serdi.

Miras Krizlerine Karşı Bilinçli Önlem

Gülben Ergen’in özellikle zihinsel berraklık vurgusu yapması sanat camiasında son günlerde patlak veren miras krizlerini akıllara getirdi. Usta aktör Kadir İnanır’ın geçirdiği rahatsızlık sonrası yeğeni Levent İnanır’ın ortaya attığı irade zafiyeti ve sonradan değiştirilen vasiyet iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Ergen’in henüz sağlıklıyken vasiyet belgesini düzenleyip muhatabına teslim etmesi ileride doğabilecek olası anlaşmazlıkların önüne geçmeyi hedefleyen son derece planlı bir adım olarak kayıtlara geçti. 

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