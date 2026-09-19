Miras Krizi Büyüyor: Neslihan Acar Tehdit Mesajları Aldığını İleri Sürdü

Yeşilçam'ın usta aktörü Kadir İnanır’ın mirası etrafında başlayan gerginlik aile içindeki sarsıcı iddialarla yeni bir boyut kazandı. Oyuncu Neslihan Acar eski hayat arkadaşı Levent İnanır’ın kendisine tehdit mesajları gönderdiğini öne sürerek adli makamlara başvurmaya hazırlandığını duyurdu. Yaşanan kavganın merkezinde yer almaktan rahatsızlık duyan Acar, kızının tam desteğini arkasına alarak hukuki mücadele başlatacağını ve tartışma konusu olan mirası kesin bir dille reddettiklerini ilan etti.

Tehdit Mesajları ve Uzaklaştırma Talebi

Levent İnanır'dan gelen sindirme girişimlerine karşı sessizliğini bozan Neslihan Acar maruz kaldığı baskıları gün yüzüne çıkardı. Geçmişte yaşananların yeniden bir koz olarak önüne sürüldüğünü belirten oyuncu 14 yıl önce yaşadığı darp vakasını anlattı. Ayrılmak istediği dönemde uğradığı şiddetin ardından yüzündeki izleri fotoğrafladığını dile getiren Acar o tarihte kızının okul hayatı etkilenmesin diye şikayetçi olmadığını aktardı. Yıllar boyunca saklanan bu karelerin şimdilerde kendisine yönelik bir tehdit mesajı olarak iletildiğini vurgulayan ünlü isim 77 yaşındaki annesinin de bu gerilimden olumsuz etkilendiğini söyledi. Acar, can güvenliğini korumak adına savcılığa giderek Levent İnanır hakkında resmi uzaklaştırma kararı aldıracağını belirtti.

"Kızım Bana Güç Verdi, Mirası Utançla Reddediyoruz"

Süreç boyunca en büyük motivasyonu kızından aldığını vurgulayan Neslihan Acar ailevi bağların maddi çıkarlarla zedelenemeyeceğini ifade etti. Kızının, Kadir İnanır’ı bir dede olarak benimsediğini ve usta aktörün yıllarca onun eğitim masraflarını karşıladığını hatırlatan Acar manevi değerlere gölge düşüren bu polemiğe isyan etti. Kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından kızının büyük bir üzüntü yaşayarak kendisine destek olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Kızım 'Rezil oldum' diyerek tepkisini gösterdi ve benim dik durmamı sağladı. Başkaları bu mirasın peşine düşebilir fakat biz tek bir kuruş bile talep etmiyoruz; bu mirası utançla reddediyoruz" diyerek tavrını ortaya koydu.

Aile İçi Gerilimin Geçmişi

Kadir İnanır ile Levent İnanır arasındaki geçmiş ilişkiye de ışık tutan Neslihan Acar ikilinin uzun yıllar küs kaldığını hatırlattı. Usta aktörün yeğenini genç yaşta kanatları altına aldığını ancak sergilenen tavırlar nedeniyle aralarında derin anlaşmazlıklar doğduğunu kaydetti. Tarafların 2024'te barışmasını hayretle karşıladığını belirten Acar miras kavgasının arkasında profesyonel hukuki adımların bulunduğunu ve maddi menfaat iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.