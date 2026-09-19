Derya Pınar Ak'tan Çirkin Yeni Sezon İfşası! "Meryem'in Kararlarına Hazırlıklı Olun"

Çirkin dizisinin Meryem'i Derya Pınar Ak yeni sezona dair çarpıcı ipuçları verdi. Güzel oyuncunun röportaj detayları haberimizde

Derya Pınar Ak'tan Çirkin Yeni Sezon İfşası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 17:22

Yapımını 25 Film'in yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ile Merve Çolak'ın oturduğu STAR TV'nin fenomen dizisi Çirkin merakla beklenen ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı iddialı yapım Pazar akşamı yayınlanacak 9. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterine hayat veren başarılı ve güzel oyuncu Derya Pınar Ak yeni sezon öncesinde verdiği özel röportajda hem karakterindeki büyük değişimin hem de dizinin yeni sezonunun şifrelerini verdi.

Meryem Bu Sezon Çok Güçlü Bir Karakterle Geri Dönüyor

Yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği sorusuna yanıt veren Derya Pınar Ak Meryem'in alacağı radikal kararları işaret etti. Karakterinin geçireceği evrime dikkat çeken genç oyuncu "Spoiler vermek istemem ama sanırım Meryem'in alacağı kararlara hazırlıklı olmalarını isterim. Çünkü Meryem'in bu sezon çok güçlü bir karakterle geri geleceğine inanıyorum. Bence vereceği kararlara hazırlıklı olsunlar" sözleriyle beklentiyi zirveye çıkardı. Meryem'in en büyük sınavının ne olacağı sorulduğunda ise güzel oyuncu karakterin mantık, geçmiş ve duygu üçgenindeki çatışmasına değinerek yeni sezondaki ana temasının kalbi ve seçimleri olacağını vurguladı.

Sıkışmışlık Hissini Sahnelere Bizzat Yansıttı

Canlandırdığı Meryem karakterinin yaşadığı içsel daralmayı ve çaresizliği ekrana yansıtmak için senaryoda yazmayan bazı fiziksel jestler eklediğini ilk kez açıklayan Pınar Ak oyunculuk sürecini şu sözlerle aktardı:

"Meryem'i oynarken kendimi çok sıkışmış hissediyordum ve bunu da yansıtmak istiyordum. Çok sıkıştığı durumlarda bir yerimi sıkma ihtiyacı duydum. Elimi sıktığım ya da buna benzer detaylar eklediğim sahneler oldu. Karakterin o sıkışmışlığı beni de bir noktada daralttı. Onu yansıtmak için böyle ufak detaylar ekledim."

Meryem'in saf ve temiz dünyasının kendi kişisel hayatını da etkilediğini belirten başarılı aktris karakter sayesinde insanlara karşı daha önyargısız yaklaşmayı öğrendiğini ifade etti. Temposu yüksek hikayesiyle Çirkin Pazar akşamı saat 20.00'de 9. bölümüyle STAR TV'de.

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