Ajda Pekkan Sahnede Ağladı: "Her Gün Yüreğim Yanıyor"

Bursa'da sokak hayvanları yararına konser veren Ajda Pekkan bakımevinden getirilen canlara sarılarak "Her gün yüreğim yanıyor" sözleriyle gözyaşı döktü.

Ajda Pekkan Sahnede Ağladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 18:32

Ajda Pekkan sokak hayvanlarına destek amacıyla Bursa’da düzenlenen özel yardım gecesinde sahne aldı. Etkinlikten elde edilen tüm geliri Her Eve Bir Pati Derneği’ne bağışlayan ünlü sanatçı sergilediği duyarlı duruşla takdir topladı. Yaşam hakkı konusundaki hassasiyetini her zaman vurgulayan Pekkan gecede yaptığı konuşma ve sergilediği samimi tavırlarla salondaki dinleyicileri derinden etkiledi.

Engelli Hayvanlarla Sahnede Buluştu

Organizasyon yetkilileri sokak hayvanlarına sunduğu sürekli katkılardan ötürü usta yorumcuya teşekkür plaketi sundu. Plaket takdiminin ardından dernek görevlileri geçmişte şiddet görmüş, görme yetisini yitirmiş ve bir bacağını kaybetmiş mağdur köpekleri sahneye getirdi. Karşısındaki savunmasız canları görünce duygulanan Pekkan her birine sarılarak şefkat gösterdi. Salondaki kalabalığa seslenen ünlü isim hayvan ticaretine tepki göstererek "Satın alma, sahiplen" çağrısını tekrarladı.

"Her Gün Yüreğim Yanıyor"

Konserden sağlanan gelirin önemine değinen ünlü müzisyen mikrofondan dinleyicilerine seslenirken gözyaşlarına hakim olamadı. Gündelik koşturmaca içinde masum canlıların unutulmaması gerektiğini hatırlatan Pekkan hislerini şu sözlerle aktardı: "Bu gece her alkış, burada paylaştığımız her an bir canlının hayatına dokunacak. Zaman zaman hayatın yoğunluğu içinde bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. Oysa nefes alabilmemiz için sevgiye muhtaç bu masum canlara hepimizin ihtiyacı var. Çünkü onlar tamamen savunmasız. Yaşananları gördükçe her gün yüreğim yanıyor. Sizlerin gösterdiği bu samimi ilgi üzüntümü bir nebze olsun hafifletiyor."

Hak Mücadelesine Kesintisiz Destek

Daha önce sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak adına düzenlenen kitlesel mitinglere bizzat katılarak ön saflarda duran Ajda Pekkan toplumsal duyarlılık oluşturma mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Sahnedeki gözyaşlarıyla vicdan sahibi herkesin duygularına tercüman olan tecrübeli sanatçı barınaklardaki kimsesiz dostların sıcak bir yuvaya kavuşması için vatandaşları sorumluluk üstlenmeye çağırdı. Konser salonunu dolduran Bursalı müzikseverler usta sanatçının bu içten çağrısını dakikalarca süren alkışlarla destekledi.

Benzer Haberler
Esra Bilgiç Sosyal Medyada Paylaştığı Son Pozlarla Gündemde Esra Bilgiç Sosyal Medyada Paylaştığı Son Pozlarla Gündemde
Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı: Pınar Aydın Giresun'a Taşındı Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı: Pınar Aydın Giresun'a Taşındı
9 Aylık Hamile Sude Burcu'dan 9 Aylık Hamile Sude Burcu'dan "Doğur Artık" Diyenlere Esprili Yanıt
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un Oğlu Ali 1 Yaşına Bastı Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un Oğlu Ali 1 Yaşına Bastı
Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un Ekranlara Döneceği İddia Edildi Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un Ekranlara Döneceği İddia Edildi
Nusret Gökçe İbiza'da Milyonluk Projeye İmza Attı Nusret Gökçe İbiza'da Milyonluk Projeye İmza Attı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor
  • 18-09-2026 09:32

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı
  • 19-09-2026 14:33

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı