TRT 1'in Sevilen Dizisi Alparslan:Büyük Selçuklu Final Yapıyor

TRT 1'in gözde dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun final kararı alındı. Peki dizinin final tarihi ve detayları neler? Alparslan:Büyük Selçuklu dizisi final mi oluyor, final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu Final Tarihi Belli Oldu

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 60. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşacak. Ancak dizinin takipçilerini üzecek bir haber var. Dizi, 61. bölümüyle vedaya hazırlanıyor. Final tarihi olarak 6 Kasım Pazartesi akşamı belirlendi.

Başrollerde Kimler Var?

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun başrollerinde Barış Arduç, Öykü Gürman ve Serhat Tutumluer gibi değerli isimler yer alıyor. Ancak dizinin final yapma kararı, hayranlarını üzdü.

Dizinin Yeni Bölüm Özeti

Tarihin büyük hükümdarı Sultan Alparslan, Selçuklu Devleti'yle Ani'yi fethedip Anadolu'daki engelleri aşarak etkisini genişletiyor. Ancak Mısır seferine devam ederken, Diyojen'in Selçuklu topraklarına doğru harekete geçtiğini öğreniyor. Alparslan, büyük bir kararın eşiğinde. Malazgirt'te Diyojen'le karşılaşma ihtimali gündeme geliyor.

Alparslan'ın Mısır'a doğru ilerlerken bir kalede Mahmud Mirdas'tan aldığı olumsuz tepki, dikkat çekiyor. Mahmud'un annesi Seyyide, oğluna biat etmesi konusunda uyarıyor. Diğer yandan Bizans'ta Kayzer Dukas'ın ölümü ve Evdokya'nın Diyojen'i kayzer seçmesi dikkat çekiyor. Diyojen'in hedefi, Alparslan ve Selçukluları Anadolu'dan uzaklaştırmak. Bu hedef doğrultusunda harekete geçiyor. Ancak Alparslan, Mısır yerine Anadolu'yu seçip, Diyojen'in ordusunu Malazgirt'te durdurmayı planlıyor.