TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz bu hafta 39. bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm öncesinde paylaşılan 39. bölüm 2. fragmanı ise hikayedeki gerilimi zirveye taşırken sosyal medyada beklenmedik bir tepki dalgası yarattı. Tanıtımda İso'yu bekleyen zorlu yol ayrımı dikkat çekerken dizinin sadık takipçileri senaryonun gidişatına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İso Zorlu Bir Sınavda

Dizinin yayınlanan son tanıtımında hikayenin seyrini tamamen değiştirecek kritik bir ikilem ön plana çıkıyor. Fadime ve Oruç arasında geri dönüşü olmayan bir seçim yapmak zorunda kalan İso'nun vereceği karar şimdiden yeni bölümün en büyük merak konusu haline geldi. İso'nun sevdikleri arasında sıkışıp kaldığı bu zorlu sınavda Fadime'den mi yoksa Oruç'tan mı vazgeçeceği sorusu ekran başındakileri ikiye böldü.

Sosyal Medyada Eleştiri Yağmuru

Bir uçurumun kenarında... Hepimiz. "Aile testine hoş geldiniz..." Taşacak Bu Deniz 39. bölüm 2. fragmanı yayında! Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle her cuma 20.00’de TRT 1 ekranlarında. @trt1 https://t.co/pf8FXbGzQL — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) November 16, 2026

Tanıtımın yayınlanmasının ardından X (eski adıyla Twitter) ve diğer sosyal medya platformlarında binlerce yorum paylaşıldı. Ancak 39. bölüm 2. fragmanı izleyicilerin büyük bir kesimini tatmin etmedi. Sürekli tekrar eden ikilemlerden ve karakterlerin ayrılık ihtimalinden bunalan seyirciler senaristlere tepki göstererek "Görmedik silin fragmanı", "Senarist Oruç'u çıkartmak için yol arıyorsun herhalde", "Timur’u bitse Şerif'i başlıyor", "Bu seçim yapma olayı baydı artık" gibi yorumlar yaptı.

İzleyicilerin yoğun eleştirileri altında yeni haftaya hazırlanan Taşacak Bu Deniz'in 39. bölümünde İso'nun hangi tarafı seçeceği ve Oruç karakterinin akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.