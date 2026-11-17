Survivor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Nefise Karatay yeni iş girişimiyle gündemde. Yarışmada tanıştığı Seren Ay Çetin ile arkadaşlığını iş ortaklığına dönüştüren Karatay, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeyi sonunda hayata geçirdi. İkili İstanbul'da kendi spor salonlarını açarak girişimcilik dünyasına adım attı.

Survivor Arkadaşlığı İş Ortaklığına Dönüştü

Survivor sonrasında da sporla bağını koparmayan Nefise Karatay yeni bir alanda adından söz ettirmeye başladı. Yarışmada tanıştığı Seren Ay Çetin ile birlikte spor salonu açmaya karar veren Karatay aylar süren hazırlıkların ardından hayalini gerçeğe dönüştürdü.

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'deki Mandarins'te kapılarını açan işletme için ikilinin epey emek harcadığı öğrenildi. Salonun tasarımından ekipman seçimine kadar pek çok ayrıntıyla ilgilenen iki eski yarışmacı sonunda çalışmalarının karşılığını aldı.

“Aylardır Hayalini Kuruyorduk”

Nefise Karatay yeni işletmelerinin açılışını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan Karatay hazırlık sürecinin hiç de kısa olmadığını anlattı.

Ünlü isim “Aylardır hayalini kurduğumuz, gecemizi gündüzümüze kattığımız salonumuz sonunda açıldı” sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Paylaşımına gelen ilgi de yeni girişiminin takipçileri tarafından merak edildiğini gösterdi.

Spor Salonunda Hangi Dersler Var Ücretler Ne Kadar?

Yeni işletme farklı spor alanlarıyla dikkat çekiyor. Boks, pilates ve fonksiyonel antrenman branşlarında hizmet verecek olan salonda hem grup dersleri hem de özel antrenman seçenekleri bulunuyor.

Açıklanan fiyat tarifesine göre boks ve pilates grup derslerinin aylık ücreti 4 bin TL. Özel ders almak isteyenlerin ise aylık 15 bin TL ödemesi gerekiyor.

Bakalım Nefise Karatay ve Seren Ay Çetin'in bu yeni girişimi nasıl bir ilgi görecek? İki eski Survivor yarışmacısı şimdilik spor dünyasındaki yeni yolculuklarına birlikte başlamış durumda.