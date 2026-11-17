Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Yeşilçam'ın o eski havasını günümüze taşıyan Haysiyet dizisinin yıldızı Aybüke Yılmaz, bu kez yurt dışındaki başarısıyla gündeme geldi. Dizide Yıldız karakterini canlandıran genç oyuncu İngiliz moda, güzellik ve yaşam tarzı dergisi Meri&Rime'ın kapak yüzü oldu. Türkiye'deki izleyicilerin beğenisini kazanan Yılmaz'ın başarısının İngiltere'ye kadar uzanması hayranlarını da sevindirdi.

Haysiyet'in Yıldızı İngiltere'de Dikkat Çekti

Salı akşamları izleyiciyle buluşan Haysiyet dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aybüke Yılmaz oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç oyuncunun İngiliz bir derginin kapağında yer alması da kariyerinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Meri&Rime dergisi için kamera karşısına geçen Yılmaz birbirinden özel pozlar verdi. Moda, güzellik ve yaşam tarzı üzerine içerikler hazırlayan derginin kapağında yer alan oyuncu böylece başarısını uluslararası bir platforma da taşımış oldu.

Röportajında Haysiyet'i Anlattı

Aybüke Yılmaz dergiye verdiği röportajda yalnızca pozlarıyla değil açıklamalarıyla da dikkat çekti. Farklı karakterleri canlandırmanın inceliklerinden bahseden oyuncu Haysiyet dizisinin kendisi için ne ifade ettiğini de anlattı.

Bir oyuncu için birbirinden farklı rollere hayat vermenin nasıl bir deneyim olduğunu paylaşan Yılmaz dizideki karakteriyle ilgili düşüncelerini de okuyucularla buluşturdu.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Ünlü oyuncu dergi çekiminden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Yılmaz'ın İngiliz dergisine kapak olmasına oldukça sevindi.

Hatta bazı hayranları “Haysiyet'in Yıldız'ı, İngilizlerin de yıldızı olmuş” yorumuyla genç oyuncunun başarısını kutladı.

Görünen o ki Aybüke Yılmaz Haysiyet dizisindeki performansıyla yakaladığı ilgiyi farklı platformlarda da değerlendirmeye devam ediyor. İngiliz dergisine kapak olması da bu yolculuğun dikkat çeken adımlarından biri oldu.