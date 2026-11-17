Son dönemin başarılı oyuncularından Feyyaz Şerifoğlu katıldığı bir ödül töreninde yaptığı selamlama nedeniyle günlerce magazin kulislerinde ve sosyal medyada konuşulmuştu. Yaşanan tartışmaların ardından sessizliğini bozan ünlü oyuncu İslami bir selamlaşma ifadesi üzerinden gündem yaratılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek duruma sert tepki gösterdi.

"Vay Bizim Halimize"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin ödül törenine katılan Feyyaz Şerifoğlu sahneye çıktığında sözlerine "Selamünaleyküm" diyerek başlamıştı. Bu hitap biçimi kısa sürede sosyal medyada farklı yorumlara yol açarak geniş yankı uyandırmıştı.

Katıldığı başka bir etkinlikte basın mensuplarının yönelttiği sorular üzerine konuya açıklık getiren Şerifoğlu günlük hayatının doğal bir parçası olan bir selamlaşma kelimesinin tartışma konusu haline getirilmesini eleştirdi. Ünlü oyuncu yaşananlara dair şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Allah'ın selamını verip gündem oluyorsan vay bizim halimize. Çok üzücü."

Muhtemel Aşk Dizisiyle Ekranlarda Yer Alıyor

Gündemdeki bu tartışmayla adından söz ettiren başarılı oyuncu halihazırda Muhtemel Aşk dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Şerifoğlu'nun samimi ve net açıklaması kısa sürede sosyal medyada destek mesajlarıyla karşılık buldu.