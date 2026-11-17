Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un filmleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Usta oyuncunun kızı Şadan Güner Özkul Orhon, babasının rol aldığı filmlerin izinsiz şekilde televizyon kanallarına ve dijital platformlara satıldığını öne sürerek harekete geçti. Orhon, yapım şirketi Burç Film'e karşı 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Yıllardır severek izlenen filmlerle ilgili bu iddia sinema dünyasında da merak uyandırdı.

“Babamın Hakları Gasp Ediliyor”

Güner Özkul Orhon, babasının hayattayken rol aldığı filmler için dijital yayın haklarını devretmediğini savunuyor. Mahkemeye sunulan dilekçede Münir Özkul'un verdiği iznin yalnızca o dönemdeki sinema gösterimleriyle sınırlı olduğu ifade edildi.

Orhon'a göre eski sözleşmelerde internet, televizyon ve dijital platform yayınlarına ilişkin herhangi bir izin bulunmuyor. Buna rağmen filmlerin farklı mecralarda kullanıldığını ve üçüncü kişilere satıldığını öne süren Orhon, bu durumun babasının haklarını ihlal ettiğini düşünüyor.

Ünlü oyuncunun kızının tepkisini dile getirdiği “Babamın hakları gasp ediliyor” sözleri de davanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Orhon ayrıca yapım şirketinin bu yayınlardan gelir elde ettiğini ancak mirasçıların haklarının göz ardı edildiğini iddia ediyor.

Dava Mahkemede Kabul Edildi

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre dava İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açıldı. Mahkeme davayı kabul etti. Duruşmanın ilerleyen günlerde görülmesi bekleniyor.

Burç Film'in iddialarla ilgili bir açıklamasına ise haberde yer verilmedi. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Mahmut Hoca Rolüyle Hafızalara Kazınmıştı

Münir Özkul denince akla ilk olarak Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca geliyor. Usta oyuncu, Bizim Aile filmindeki Yaşar Usta karakteriyle de milyonların gönlünde taht kurmuştu. Adile Naşit ile birlikte rol aldığı yapımlarla Yeşilçam'a unutulmaz izler bırakan Özkul, 5 Ocak 2018'de 92 yaşında hayatını kaybetmişti. Bugün bile filmleri ilgiyle izlenen sanatçının eserleriyle ilgili bu dava gözleri yeniden Yeşilçam'ın unutulmaz mirasına çevirdi.