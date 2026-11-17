Mahsun Kırmızıgül'ün Ahmet Kaya hakkında yaptığı son açıklamalar yıllar önce yaşanan tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde yaşananlar hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. O gece yaşanan protestolar ve Mahsun Kırmızıgül'ün tavrı uzun süre konuşulmuştu. Şimdi ise Kırmızıgül'ün açıklamalarının ardından Ahmet Kaya ile yıllar önce aynı televizyon programında karşı karşıya geldiği anlar yeniden merak konusu oldu.

1999'daki O Gece Hâlâ Unutulmadı

1999 yılında düzenlenen ödül töreninde Ahmet Kaya'ya yönelik protestolar büyük yankı uyandırmıştı. Gecede yaşananların en çok konuşulan ayrıntılarından biri de Mahsun Kırmızıgül'ün 10. Yıl Marşı'na eşlik etmesiydi.

Aradan yıllar geçmesine rağmen o geceyle ilgili tartışmalar zaman zaman yeniden alevleniyor. Kırmızıgül'ün son sözleri de geçmişte yaşananları bir kez daha gündeme getirdi.

“Ayağa Kalkmasaydım Linçle Karşılaşabilirdim”

Mahsun Kırmızıgül yaptığı açıklamada o gece ayağa kalkmasının Ahmet Kaya'ya tepki göstermek amacı taşımadığını söyledi. Salondaki atmosferin oldukça gergin olduğunu anlatan şarkıcı o anlarda kendisinin de zor durumda kalabileceğini ifade etti.

Kırmızıgül “O salonda ayağa kalkmasaydım başıma neler geleceğini nasıl bir linçle karşı karşıya kalacağımı bugün bile düşünemiyorum” sözleriyle o dönemki ruh haline dikkat çekti.

Ahmet Kaya ile Aynı Yayında Karşı Karşıya Gelmişlerdi

Kırmızıgül'ün açıklamalarının ardından Ahmet Kaya ile geçmişte katıldıkları televizyon programındaki diyalogları da yeniden konuşulmaya başlandı. İki sanatçının aynı yayında karşı karşıya geldiği anlar aralarındaki konuşmanın içeriğini merak edenlerin ilgisini çekti.

Yıllar önce yaşanan bu karşılaşmanın yeniden gündeme gelmesi 1999'daki tartışmaların hâlâ unutulmadığını bir kez daha gösterdi. Mahsun Kırmızıgül'ün son açıklamalarıyla birlikte o döneme ait görüntüler ve konuşmalar da yeniden hatırlanmaya başladı.