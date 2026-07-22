Tribünde Gergin Anlar! Acun Ilıcalı'nın Eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı'ya "Otur" Tepkisi!

2026 FIFA Dünya Kupası finali sadece sahadaki mücadeleyle değil tribünlerde yaşanan bir olayla da konuşuluyor. İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği dev finali tribünden takip eden Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı maç sırasında yaşanan kısa süreli bir tartışmayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede birçok platformda paylaşılırken yaşananlar hakkında farklı yorumlar da peş peşe geldi.

Tribünde Gerginlik Yaşandı

İddiaya göre Çağla Ilıcalı maçın heyecanıyla zaman zaman ayağa kalkarak karşılaşmayı izledi. Ancak arkasında oturan bazı taraftarlar, görüş açılarının kapandığını söyleyerek kendisinden oturmasını istedi.

Bu uyarının ardından taraflar arasında kısa süreli sözlü bir tartışma yaşandığı görüldü. Tribündeki gerginlik uzun sürmese de o anlar çevrede bulunan futbolseverlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Acun Ilıcalı Araya Girdi

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Acun Ilıcalı'nın da tartışma sırasında eşini sakinleştirmeye çalıştığı dikkat çekti. Çevredeki taraftarların da konuşmalara dahil olduğu anlar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Final maçının coşkulu atmosferinde yaşanan bu diyalog karşılaşmanın ardından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

Görüntüler Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Olayın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları farklı görüşler dile getirdi. Bazı kişiler tribünde herkesin rahat şekilde maçı izleyebilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise böylesine büyük bir finalde yaşanan heyecanın bu tür anlara neden olabileceğini ifade etti.

Yaşanan kısa süreli tartışma maçın önüne geçmese de günün en çok konuşulan magazin ve spor başlıklarından biri haline geldi. Şu ana kadar Acun Ilıcalı ya da Çağla Ilıcalı cephesinden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Buna rağmen tribünde kaydedilen görüntüler paylaşılmaya devam ederken Dünya Kupası finalinin en dikkat çeken anlarından biri de saha dışındaki bu kısa gerginlik olarak hafızalara kazındı.