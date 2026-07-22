"Çok İyi Para" Demişti! Fatma Soydaş'ın Geliri Sosyal Medyayı Karıştırdı

Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Fatma Soydaş hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen isim bu kez hem adli süreç hem daha önce açıkladığı yüksek kazancıyla konuşuluyor.

Özellikle bir programda anlattığı aylık gelirine ilişkin sözleri yaşanan gelişmelerin ardından yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

Gözaltı Kararı Uygulandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fatma Soydaş'ın TikTok ve Instagram'da yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlaması kapsamında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda Soydaş İstanbul'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma süreciyle ilgili resmi işlemler devam ederken olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli

Yaşanan gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Edinilen bilgilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

Bu gelişme de sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Konuyla ilgili resmi sürecin nasıl ilerleyeceği ise merakla takip ediliyor.

Eski Kazanç Açıklaması Yeniden Gündemde

Fatma Soydaş'ın daha önce katıldığı bir yayında yaptığı gelir açıklaması da yeniden gündeme taşındı. Soydaş paralı abonelik sistemi üzerinden yaklaşık 20 bin abonesi bulunduğunu söylemiş aylık gelirinin 1 milyon 200 bin TL seviyesinde olduğunu ifade etmişti.

Masraflar düşüldükten sonra elinde yaklaşık 600 bin TL kaldığını belirten fenomen isim o dönemde bu kazanç için "Çok iyi para" ifadelerini kullanmıştı. Gözaltı haberinin ardından bu açıklamalar sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Soruşturma süreci devam ederken Fatma Soydaş hakkındaki gelişmeler hem sosyal medyada hem kamuoyunda yakından takip edilmeyi sürdürüyor. Sürece ilişkin nihai karar ise yürütülen adli işlemlerin ardından netlik kazanacak.