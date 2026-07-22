Haluk Levent'e Bir Darbe Daha! 9 Milyonluk Hesap Kapatıldı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma gündemdeki yerini korurken bu kez dikkat çeken gelişme Haluk Levent'in sosyal medya hesabıyla ilgili oldu. Milyonlarca kişinin takip ettiği hesabın erişime engellenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Geldi

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Haluk Levent hakkında alınan yeni karar sonrası X platformundaki resmi hesabına erişim engeli getirildi. 9 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabı ziyaret eden kullanıcılar artık erişim engeli uyarısıyla karşılaşıyor.

Bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Özellikle sanatçının takipçileri ve kamuoyu yaşanan süreci yakından takip etmeye başladı.

Soruşturmanın Kapsamı Genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çeşitli iddialar ve suçlamalar araştırılıyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadelerine başvurulurken farklı illerde operasyonlar da gerçekleştirildi.

Yetkililerin yürüttüğü incelemelerde mali hareketler hesap kayıtları ve çeşitli finansal işlemler mercek altına alındı. Bu kapsamda elde edilen bilgi ve belgelerin soruşturma dosyasına eklendiği belirtiliyor.

Tutuklu Sayısı Arttı

Soruşturma sürecinde farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Son operasyonların ardından tutuklu sayısının 27'ye yükseldiği aktarıldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında adı geçen bazı kişi ve kurumlara ait mal varlıklarıyla ilgili de çeşitli tedbir kararlarının uygulandığı ifade ediliyor. Yetkililer incelemelerin çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtiyor.

Gözler Sürecin Devamında

Yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyunun gözü soruşturmanın seyrine çevrilmiş durumda. Özellikle sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli kararı dosyadaki son gelişmelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Soruşturma henüz devam ederken bundan sonraki süreçte ortaya çıkacak yeni bilgiler ve alınacak kararların gündemi uzun süre meşgul etmesi bekleniyor.