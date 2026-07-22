Brad Pitt'e En Ağır Darbe! Kızı da Soyadını Sildirmek İstedi

Hollywood'un en çok konuşulan eski çiftlerinden Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ailesinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bu kez gündemde çiftin 18 yaşındaki kızları Vivienne var. Genç isim soyadındaki "Pitt" ibaresini kaldırmak için mahkemeye resmi başvuruda bulundu. Böylece Vivienne de kardeşlerinin izinden giderek önemli bir karar almış oldu.

Mahkemeye Resmi Başvuru Yaptı

Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'ne sunulan belgelerde Vivienne'nin adının "Vivienne Marcheline Jolie-Pitt" yerine "Vivienne Marcheline Jolie" olarak değiştirilmesini istediği belirtildi. Mahkeme kayıtlarına göre bu talebin gerekçesi ise "kişisel" olarak ifade edildi. İsim değişikliği başvurusuyla ilgili ilk duruşmanın 2 Kasım'da yapılması bekleniyor.

Aslında bu karar çok da sürpriz olmadı. Çünkü Vivienne, geçtiğimiz yıl annesi Angelina Jolie ile birlikte yapımcılığını üstlendiği The Outsiders adlı Broadway müzikalinin programında da "Vivienne Jolie" adını kullanmıştı. Bu detay o dönem de uzun süre konuşulmuştu.

Kardeşleri de Aynı Yolu Seçti

Vivienne, ailesinde bu adımı atan ilk çocuk değil. Daha önce kız kardeşi Zahara da adını "Zahara Marley Jolie" olarak kullanmaya başlamıştı. Ağabeyi Maddox da benzer şekilde "Maddox Chivan Jolie" ismini tercih etmek için resmi girişimde bulundu.

Öte yandan Shiloh'un "Pitt" soyadını kaldırma talebi ise 2024 yılında mahkeme tarafından kabul edilmişti. Zahara ve Maddox'un süreçleri ise halen devam ediyor. Vivienne'nin başvurusu da bu zincirin son halkası oldu.

Brad Pitt Cephesinde Sessizlik Hakim

Brad Pitt'e yakın kaynaklar daha önce yaptıkları açıklamalarda yaşanan aile içi sürecin oyuncuyu derinden üzdüğünü öne sürmüştü. Çocuklarıyla arasındaki mesafenin açıldığı yönündeki iddialar uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor.

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yıllar süren boşanma süreci 2024'te resmen sona ermişti. Pitt ise bir süredir mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile yeni bir ilişki yaşıyor. Buna rağmen çocuklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ünlü oyuncunun özel hayatındaki en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.