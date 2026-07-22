Jennifer Lopez'in Eski Eşi Marc Anthony'nin Mutluluğu Katlandı!

Dünyaca ünlü Latin müzik yıldızı Marc Anthony bu kez şarkılarıyla değil ailesine katılan yeni üyesiyle gündemde. 57 yaşındaki sanatçı ile 27 yaşındaki eşi Nadia Ferreira ikinci çocuklarını kucaklarına aldıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Çiftin kız bebeklerine Myla adını vermesi de hayranlarının dikkatini çekti.

Paylaşılan aile fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken çifte dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları yağdı.

Mutlu Haberi Sosyal Medyadan Duyurdular

Marc Anthony ve Nadia Ferreira kızları Myla'nın doğumunu ortak bir paylaşımla takipçilerine açıkladı. Yayınladıkları karelerde yeni doğan bebeklerinin yanı sıra üç yaşındaki oğulları Marco da yer aldı.

Paylaşımlarına İspanyolca yazdıkları mesajda Myla'nın dünyaya gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten çift, evlerindeki sevincin tarif edilemez olduğunu söyledi. Samimi açıklamaları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Myla İsmi de Merak Uyandırdı

Çiftin kızlarına verdiği Myla ismi de sosyal medyada konuşulan detaylardan biri oldu. İngiliz ve Slav kökenli olduğu belirtilen ismin "merhametli" ve "zarif" anlamlarını taşıdığı ifade ediliyor.

Hamilelik sürecinde de sık sık paylaşım yapan Nadia Ferreira mart ayında bebeklerinin kız olacağını duyurmuştu. O günden bu yana hayranları doğum haberini heyecanla bekliyordu.

Marc Anthony Sekizinci Kez Baba Oldu

Myla'nın doğumuyla birlikte Marc Anthony sekizinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü sanatçının önceki ilişkilerinden de çocukları bulunuyor. Jennifer Lopez ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikizleri Emme ve Max da Anthony'nin en çok bilinen çocukları arasında yer alıyor.

Marc Anthony ve Nadia Ferreira 2023 yılında Miami'de düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmişti. Aradan geçen sürede ailelerini büyüten çift şimdi ikinci çocuklarının mutluluğunu yaşıyor.

Yeni aile kareleri sosyal medyada büyük ilgi görürken hayranları hem çifte hem minik Myla'ya iyi dileklerini iletmeye devam ediyor. Görünen o ki Marc Anthony için bu yılın en özel anlarından biri kızını ilk kez kucağına aldığı bu mutlu gün oldu.