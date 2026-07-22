Ege Kökenli'nin Paylaşımı Olay Oldu! "Aklıma Mukayyet Ol"

Oyuncu Ege Kökenli son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle minik kızıyla geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Kökenli, bu kez yayınladığı sevimli videoyla herkesi gülümsetti. Küçük kızının doğal halleri kısa sürede büyük ilgi görürken oyuncunun videoya eklediği not da en az görüntüler kadar konuşuldu.

Minik Kızının Tatlılığına Dayanamadı

Ege Kökenli'nin paylaştığı videoda minik kızının neşeli ve sevimli tavırları dikkat çekti. Anne olmanın mutluluğunu her fırsatta dile getiren oyuncu bu kez duygularını esprili bir ifadeyle anlattı. Paylaşımına "Allah'ım aklıma mukayyet ol" notunu düşen Kökenli, kızının tatlılığı karşısında kendini tutamadığını gösterdi.

Takipçileri de bu doğal anlara kayıtsız kalmadı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım sosyal medyada günün en çok konuşulan anne-kız karelerinden biri oldu.

Zor Günlerin Ardından Gelen Büyük Mutluluk

Ege Kökenli'nin bugün yaşadığı mutluluğun arkasında oldukça duygusal bir hikâye var. Oyuncu geçtiğimiz yıl hamileliğinin 22. haftasında yaşadığı ani bir komplikasyon nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıklamış ve bu acı haberi sevenleriyle paylaşmıştı. O günlerde yaptığı açıklama birçok kişiyi derinden etkilemişti.

Aradan geçen zamanın ardından yeniden anne olmanın sevincini yaşayan Kökenli şimdi hayatının en güzel dönemlerinden birini geçiriyor. Kızının büyümesini adım adım takip eden oyuncu bu özel anları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Anne Kız Paylaşımları İlgi Görüyor

Ege Kökenli kızının yüzünü ve ismini henüz paylaşmamayı tercih etse de birlikte geçirdikleri anları takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Çocuklarla Arka Bahçede" notlu paylaşım da büyük ilgi görmüştü.

Samimi paylaşımları ve anneliğin verdiği mutlulukla dikkat çeken oyuncu sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Takipçileri ise her yeni paylaşımda minik kızın büyümesini heyecanla takip ediyor.