Nail Kırmızıgül'den Tuncel Kurtiz'in Mezarı İçin Olay Sözler!

2013 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz vasiyeti üzerine Kaz Dağları'nın eteklerindeki Çamlıbel Köyü Mezarlığı'na defnedilmişti. Doğayla iç içe sade bir mezar istediği bilinen Kurtiz'in kabri bu kez oyuncu Nail Kırmızıgül'ün ziyaretiyle yeniden gündeme geldi. Kırmızıgül'ün mezarlıkla ilgili yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Mezarın Son Haline Tepki Gösterdi

Nail Kırmızıgül ziyaret sırasında gördüğü manzaranın Tuncel Kurtiz'in yaşam anlayışıyla örtüşmediğini düşündüğünü söyledi. Özellikle mezarın çevresindeki düzenlemeler ve ziyaretçi yoğunluğu hakkında eleştirilerde bulunan oyuncu alanın zamanla farklı bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi.

Kırmızıgül yaptığı açıklamada, "Burayı seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi." ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sanat camiasında ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Tuncel Kurtiz'in Sade Yaşamı Hatırlandı

Tuncel Kurtiz yalnızca oyunculuğuyla değil doğaya olan sevgisi ve gösterişten uzak yaşam tarzıyla da tanınan bir isimdi. Bu nedenle birçok kişi mezarının da aynı sadeliği yansıtmasını istediğini hatırlattı.

Nail Kırmızıgül de açıklamalarında tam olarak bu noktaya dikkat çekti. Ona göre bugün ortaya çıkan görüntü Kurtiz'in hayattayken benimsediği yaşam anlayışıyla örtüşmüyor. Bu değerlendirme sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Sosyal Medyada Tartışma Başladı

Kırmızıgül'ün açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları usta oyuncunun vasiyetine ve sade yaşam anlayışına saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken bazıları ise mezarın yoğun ilgi görmesini sevenlerinin duyduğu özleme bağladı.

Tuncel Kurtiz'in mezarı yıllardır birçok hayranı tarafından ziyaret ediliyor. Son açıklamalarla birlikte mezarın mevcut hali yeniden tartışma konusu olurken, konu sanat dünyasında da geniş yankı buldu. Görünen o ki Nail Kırmızıgül'ün sözleri yalnızca mezarın durumunu değil usta sanatçının yaşam felsefesini de yeniden gündeme taşıdı.