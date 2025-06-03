Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan açıklama

İlker Aksum, trafikte yaşadığı tartışma sonrası özür diledi. Eşi Dilay Ekmekçioğlu yaşananların perde arkasını anlattı.

Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2025 14:39

İlker Aksum, İzmir'de trafikte yaşadığı gergin anlarla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde başka bir sürücüyle sert şekilde tartıştığı görülen ünlü oyuncu, olay sonrası hem kendisi hem de eşi Dilay Ekmekçioğlu aracılığıyla açıklama yaptı.

Dilay Ekmekçioğlu Olayın Perde Arkasını Anlattı

Görüntülerde İlker Aksum'un, başka bir sürücüye bağırdığı ve küfür ettiği dikkat çekti. Araçta bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medya hesabından uzun bir mesaj paylaşan Dilay Ekmekçioğlu, olayın yalnızca medyada görüldüğü gibi olmadığını vurguladı. Ekmekçioğlu, "Bir kadın olarak, bir anne olarak (eşim haklı ya da haksız olsun), o an yaşadığım zorluğa rağmen videoyu çeken kişinin tutumu beni derinden etkiledi" dedi. Yol verdikleri sürücünün Aksum’a hakaret ettiğini ve ardından onun oyuncu olduğunu fark edince tavır değiştirdiğini belirten Ekmekçioğlu, “Bu bizim için talihsiz ama öğretici bir andı” diyerek sözlerini noktaladı.

İlker Aksum: “Sakin Olmalıydım, Özür Dilerim”

Olayın ardından bir videoyla açıklama yapan İlker Aksum, “Saygı göstererek yol verdim ama karşılık olarak küfür işittim. Haftalardır trafikte benzer olaylar yaşıyorum. En sonunda patladım. Sakin kalmalıydım, özür dilerim” dedi. Kendisinin bugüne kadar bu tarz davranışlarda bulunmadığını vurgulayan oyuncu, hakaret eden sürücüden de özür beklediğini dile getirdi.

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