Hadise'den Beyazlar İçinde İddialı Klip Çekimi: "Daha Yeni Başlıyoruz!"

Sahne kostümleri, nefes kesen dans şovları ve müzik dünyasındaki her hamlesiyle adından sıkça söz ettiren pop müziğin kraliçesi Hadise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Güçlü sesi kadar tarzıyla da her daim dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı yeni projelerinin sinyalini ardı ardına vermeye devam ediyor.

Beyazlar İçindeki Tarzıyla Büyüledi

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ve hayranlarıyla kuduğu yakın iletişimle bilinen Hadise bu kez yeni klip çekimlerinden ardı ardına kareler yayımladı. Çekimlerde tamamen beyaz tonların hakim olduğu sofistike bir tarz tercih eden başarılı sanatçı estetik detaylarıyla göz doldurdu.

Korsaj detaylı üstü ve iddialı bağcıklı tasarımıyla kameranın karşısına geçen ünlü şarkıcı sade ve minimalist bir fon önünde elindeki mikrofonla poz verdi. Beyaz mini kostümüyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren Hadise'nin bu zarif ama bir o kadar da iddialı tarzı kısa süre içinde takipçilerinden tam not aldı.

"Daha Yeni Başlıyoruz"

Paylaşımına düştüğü "Dört mevsim H. Daha yeni başlıyoruz..." notuyla müzik dünyasına yeni sürprizlerin habercisi olan Hadise sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan klip kareleri binlerce beğeni ve övgü dolu yorum alırken güzel şarkıcının yeni sezona iddialı bir giriş yapacağı şimdiden kesinleşti.