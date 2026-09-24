Ekin Koç'tan Sürpriz Aşk İddiası: Influencer Maral Sinem Özdoğan ile mi Birlikte?

Türk televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli ve karizmatik oyuncuları arasında yer alan Ekin Koç bu kez başarılı projeleriyle değil magazin kulislerini hareketlendiren sürpriz bir aşk iddialarıyla gündeme geldi. Sana Bir Sır Vereceğim, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Uyanış: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kurak Günler gibi birbirinden farklı yapımlarla kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen ünlü oyuncunun sosyal medya fenomeni ve influencer Maral Sinem Özdoğan ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Sosyal Medya Detayları Aşk İddiasını Ortaya Çıkardı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve geçmişte Ukraynalı model Irina Lunkova ile uzun süreli bir birliktelik yaşayan Ekin Koç'un adı son dönemde nadiren magazin haberlerine konu oluyordu. Ancak bu kez sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bazı detaylar yeni bir aşk dedikodusunun fitilini ateşledi.

İkilinin birlikte çekilmiş herhangi bir fotoğrafı veya resmi bir açıklaması bulunmasa da takipçilerin dikkatli gözleri iki ayrıntıyı yakaladı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre Ekin Koç ve Maral Sinem Özdoğan'ın ayrı zamanlarda paylaştıkları hikayelerdeki şemsiyelerin aynı olduğu fark edildi. Bu detay henüz tartışılırken Özdoğan'ın bir paylaşımında kullandığı yeşil şapkanın da daha önce Ekin Koç'un üzerinde görülmesi dedikoduları adeta alevlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları bu küçük ipuçlarını yan yana getirerek ikilinin aşk yaşadığı tezini ortaya attı.

Taraflardan Henüz Bir Açıklama Gelmedi

Sosyal medyanın dedikodu radarından kaçmayan bu şemsiye ve şapka detayları kısa süre içinde magazin gündeminin en üst sıralarına tırmanırken hayranlar iki isimden gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Benzer aksesuarların kullanılmasının bir tesadüf mü olduğu yoksa gerçekten yeni bir ilişkinin habercisi mi olduğu şimdilik gizemini koruyor. Ekin Koç ve Maral Sinem Özdoğan cephesinden ise iddialara ilişkin henüz herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Bakalım sosyal medyanın yakıştırdığı bu ikiliden ilerleyen günlerde nasıl bir hamle gelecek?