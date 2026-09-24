Kerem Bürsin ile Lizge Cömert Aşk mı Yaşıyor? Magazin Kulislerini Sallayan İddia!

Türk dizilerinin aranan yüzü, karizması ve uluslararası projelerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Kerem Bürsin özel hayatıyla bir kez daha magazin gündeminin tahtına oturdu. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı ilişkilerle sık sık magazin basınının markajında olan yakışıklı oyuncu hakkında bu kez çok konuşulacak yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Kulislerde konuşulanlara göre Bürsin bir dönem aynı projede kamera karşısına geçtiği genç oyuncu Lizge Cömert ile yakınlaşarak yeni bir yelken açtı.

Aşkın Safra Kesesi Ameliyatı Döneminde Başladığı İddia Ediliyor

Geçmişte Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Melisa Tapan ve son olarak Selin Yağcıoğlu gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Kerem Bürsin'in adı şimdi de eski partneri Lizge Cömert'le anılıyor. Ortaya atılan iddialara göre geçtiğimiz ay safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçiren 39 yaşındaki ünlü oyuncunun bu zorlu ve dinlenme sürecinde 24 yaşındaki Lizge Cömert'le yakınlaştığı ve yeni ilişkisinin bu dönemde filizlendiği konuşuluyor.

Çarpıntı Dizisinin Partnerliği Aşka mı Dönüştü?

İkilinin yolları daha önce 2025 yılında yayınlanan Çarpıntı dizisinde kesişmişti. Dizide Aras Alkan ve Aslı Güneş karakterlerine hayat veren ikilinin partner olacağı duyurulduğunda aralarındaki 15 yaş fark sosyal medyada uzun süre tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili yöneltilen sorulara o dönem yaptığı açıklamada oyunculuk mesleğine vurgu yapan Bürsin yaş takıntısına anlam veremediğini belirtmişti.

Dizinin final yapmasının ardından aradan geçen zamanın ardından eski partnerlerin bu kez aşk iddiasıyla yeniden yan yana gelmesi magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle o dönem günlerce konuşulan ikilinin şimdi sevgili olduğu yönündeki iddialar sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Taraflardan Henüz Resmi Bir Açıklama Gelmedi

Magazin kulislerini sallayan bu bomba iddianın ardından tüm gözler Kerem Bürsin ve Lizge Cömert cephesine çevrildi. Ancak ikiliden konuyla ilgili henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Şimdilik ortada net bir görüntü veya doğrulanmış bir birliktelik olmasa da magazin dünyası bu ikilinin hamlelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Bakalım Çarpıntı dizisinin setinde başlayan uyum gerçeğe mi dönüşecek yoksa bu iddia da kulislerin kısa süreli dedikoduları arasında mı kalacak?