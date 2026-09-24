Serenay Sarıkaya'dan Fuar Çıkarması: Peş Peşe Paylaştığı Pozlara Beğeni Yağdı!

Contemporary Istanbul açılışına katılan Serenay Sarıkaya Instagram hesabından peş peşe yeni pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun tarzı beğeni yağmuruna tutuldu.

Serenay Sarıkaya'dan Fuar Çıkarması: Peş Peşe Paylaştığı Pozlara Beğeni Yağdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 10:16

Başarılı oyunculuk kariyeri, cesur tarzı ve her adımıyla magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan ve özel hayatıyla da sürekli mercek altında olan 34 yaşındaki ünlü yıldız sanat ve cemiyet hayatının buluştuğu etkinlikten kareleriyle takipçilerini büyüledi.

Contemporary Istanbul Açılışına Damga Vurdu

Müzisyen sevgilisi Mert Demir'le yaşadığı mutlu birliktelikle doludizgin bir dönem geçiren Serenay Sarıkaya iş ve sosyal hayatındaki hareketliliğini sosyal medyasından paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu sanat dünyasının kalbinin attığı prestijli çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un açılışına katıldı. Fuar alanındaki şık tarzı ve dikkat çekici kombinleriyle tüm gözleri üzerine çeken Sarıkaya, o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa Sürede Binlerce Beğeni Aldı

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve her paylaşımıyla sosyal medyanın gündemini belirleyen güzel oyuncunun bu yeni pozları kısa sürede hayranlarından tam not aldı. Binlerce beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum alan Serenay Sarıkaya hem zarafeti hem de sanata olan ilgisiyle bir kez daha göz kamaştırdı. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncunun fuar tarzı günün en çok paylaşılan moda detayları arasına girdi.

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