73 Kilo Veren Işın Karaca'dan Şaşırtan Açıklama: Gün İçinde Sadece 3 Şey Tüketiyor!

Toplam 73 kilo vererek 36 bedene düşen Işın Karaca zayıflama sırlarını açıkladı. Tek öğün beslenen ünlü şarkıcı gün içinde sadece 3 şey tükettiğini söyledi.

73 Kilo Veren Işın Karaca'dan Şaşırtan Açıklama: Gün İçinde Sadece 3 Şey Tüketiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 12:54

Güçlü yorumu, dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performanslarıyla Türk müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alan Işın Karaca geçtiğimiz yıllarda geçirdiği büyük değişimle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fazla kilolarından kurtularak bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı zayıflama sürecine dair merak edilenleri ve uyguladığı ezber bozan formülleri hayranlarıyla paylaştı.

"Eskiden Kıyafetlerim Dikiliyordu Şimdi Şıp Diye Oturuyor"

Kıbrıs'ta sahneye çıkan ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Işın Karaca yaşadığı fiziksel dönüşümden duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Kaç beden oldunuz?" sorusuna samimiyetle yanıt veren başarılı sanatçı "36 oldum bu benim için çok keyifli. Artık kıyafet konusunda zorlanmıyorum. Eskiden 52 beden üst 48 beden alt'ın üzerime dikilmesi gerekiyordu. Şimdi kıyafetler şıp diye oturunca çok mutlu oluyorum" diyerek yaşadığı rahatlığı anlattı.

Kendisine yöneltilen esprili "Bayan bacak" yakıştırmasına da gülümseyerek karşılık veren Karaca kilosunu koruma sürecinde esnek ama kontrollü bir dengede olduğunu vurguladı. Müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile zaman zaman kaçamaklar yaptıklarını belirten sanatçı "Yarın yemek yemekten de hoşlanabilirim. Benim sağım solum belli olmaz. Bazen Can'la 2-3 gün sabah akşam yiyoruz. Ama kontrol mekanizması var üzerimizde... Konu zayıflık değil sağlıklı olmak" ifadelerini kullandı.

Gün İçinde Çok Acıktığında Sadece Bu 3 Şeyi Tüketiyor

Toplamda 73 kilo vererek adeta eriyen Işın Karaca zayıflamak isteyenlere rehber niteliğinde tüyolar vermeyi ihmal etmedi. Genellikle tek öğün beslenme modelini tercih ettiğini belirten ünlü şarkıcı gün içerisinde şiddetli açlık krizleri tuttuğunda uyguladığı ilginç ve etkili yöntemleri sıraladı.

Çok acıktığı anlarda ilk olarak dişlerini fırçaladığını söyleyen Karaca bu sayede yeme isteğini azalttığını belirtti. Tek öğün kuralının dışına çıkmadığını vurgulayan başarılı isim açlık hissini bastırmak ve metabolizmasını dengede tutmak için gün içinde yalnızca ayran, kefir ya da su tükettiğini ifade etti. Sağlıklı yaşamı bir diyet olarak değil bir yaşam biçimi olarak benimseyen Işın Karaca'nın bu özel tüyoları sosyal medyada en çok konuşulan sağlık ve yaşam konuları arasına girdi.

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