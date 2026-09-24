Hande Erçel'den Dünya Çapında Olay Yaratan Buluşma: Jennifer Lopez ile Poz Verdi!

Uluslararası moda haftalarının aranan yüzü haline gelen, başarıları ve tarzıyla sınırları aşan güzel oyuncu Hande Erçel adını dünya çapında duyurmaya devam ediyor. Rotasını tamamen global moda etkinliklerine çeviren ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde katıldığı Vogue World 2026: Milano etkinliğinde magazin dünyasının ses getiren anlarına imza attı. Şehrin ikonik simgelerinden Galleria Vittorio Emanuele II'de gerçekleşen ve beyazlar içindeki zarafetiyle göz dolduran Erçel gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başarmıştı.

Jennifer Lopez ile Buluşması Sosyal Medyayı Salladı

Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak katıldığı bu görkemli gecede dünya müzik ve eğlence dünyasının ikonik ismi Jennifer Lopez ile bir araya gelen Hande Erçel bu anı ölümsüzleştirdi. Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez ile yan yana poz veren güzel oyuncu o kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin aynı karede yer aldığı bu sürpriz buluşma kısa süre içinde sosyal medyanın en üst sıralarına tırmanarak büyük yankı uyandırdı.

Jennifer'dan Güzel Yorumları Yağdı

Paylaşıldığı andan itibaren milyonlarca etkileşim alan fotoğraf Türk ve yabancı hayranlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları iki yıldızın enerjisine hayran kalırken paylaşımların altında Hande Erçel'in duru güzelliğini öven binlerce yorum yapıldı. Hatta bazı takipçilerin "Jennifer'dan güzel" şeklindeki iddialı yorumları sosyal medyanın en çok konuşulan esprili ve heyecanlı detayları arasına girdi. Milano'dan ardı ardına gelen bu güçlü kareler Hande Erçel'in global arenadaki yükselişinin en net kanıtı oldu.