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Trabzonspor'a, Hatayspor Karşısında Son Dakika Şoku!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer, maça damgasını vuran golcüsü Paul Onuachu ve Edin Visca'nın golleriyle 70. dakikaya kadar 2-0'lık üstünlüğü elinde bulundurdu. Ancak, bu dakikadan sonra sahneye Hatayspor'un golcüleri Rivas, Lamkel ve Dele-Bashiru çıktı.

Trabzonspor'a, Hatayspor Karşısında Son Dakika Şoku!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 22:17

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin'de oynanan bu zorlu mücadeleye galibiyet serisiyle gelen Trabzonspor, 70. dakikaya kadar 2-0'lık üstünlük sağlamışken, maçın son dakikalarında Hatayspor'un etkili ataklarına engel olamadı.

Visca'nın golüyle 44. dakikada öne geçen Trabzonspor, ilk yarının bu skorla bitmesinin ardından ikinci yarıya da iyi başladı. Onuachu'nun golüyle farkı ikiye çıkaran bordo-mavililer, maçın son 20 dakikasına 2-0'lık üstünlükle girdi. Ancak bu noktadan sonra işler beklenenden farklı gelişti.

Uğurcan Çakır'ın hatalı bir müdahalesi sonrası 72. dakikada Rivas'ın attığı golle Hatayspor, farkı bire indirdi. 88. dakikada Lamkel'in golüyle skoru 2-2'ye taşıyan Hatayspor, maçın uzatma dakikalarında, 90+6'da Dele-Bashiru'nun golüyle 3-2'lik skora ulaştı ve maçtan 3 puanla ayrıldı.

Hatayspor, bu sonuçla namağlup unvanını korurken, Trabzonspor ise aldığı bu mağlubiyetle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuç, özellikle Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğünü koruyamaması ve son dakikada yediği golle mağlup olması, taraftarlar için büyük bir şok oldu. Maç sonrası her iki takımın taraftarları arasında sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.

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