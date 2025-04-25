Trabzonspor U19 Takımından Tarihi Başarı: UEFA Gençlik Ligi’nde Finale Yükseldi!

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi’nde tarih yazdı. Yarı finalde Salzburg’u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, adını büyük bir başarıyla finale yazdırdı. Türk futbolu adına önemli bir başarıya imza atan gençler, şimdi şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Trabzonspor U19 Finale Nasıl Yükseldi?

UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşan Trabzonspor U19, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken, ikinci yarıda heyecan doruktaydı.

73. dakikada Yiğit Kemal Turan, Trabzonspor’u öne geçirdi.

85. dakikada Salzburg, Mellberg ile eşitliği sağladı.

Ancak 89. dakikada sahneye çıkan Boran Başkan, attığı golle Trabzonspor’u finale taşıdı.

Finalde Rakip Ya AZ Alkmaar Ya da Barcelona

Trabzonspor’un UEFA Gençlik Ligi’ndeki finaldeki rakibi, AZ Alkmaar – Barcelona yarı final eşleşmesinden sonra belli olacak. Final maçı büyük bir merakla bekleniyor.

Tüm Türkiye Gurur Duyuyor

Trabzonspor U19’un bu başarısı sadece kulüp tarihine değil, Türk futbol tarihine de altın harflerle yazıldı. Genç yeteneklerin gösterdiği performans, geleceğe dair umutları artırdı.