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Trabzonspor Beşiktaş (3-0) maç sonucu ve özeti Bein Sports

Trabzonspor sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'ı 3 golle dağıttı... Yeni transferleriyle güçlenen Trabzonspor, taraftarı önünde ezeli rakibini 3-0 yenerek 3 puanı aldı ve lige yeni bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor Beşiktaş (3-0) maç sonucu ve özeti Bein Sports
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-09-2023 19:30

Trendyol Süper Lig'in ilk derbisini Trabzonspor kazandı... Bordo mavililer 5. haftanın en önemli mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı Papara Park'ta 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı isimlerle camia olarak hava yakalayan bordo mavililer, kritik dönemde Beşiktaş galibiyetiyle lige yeniden başlangıç yaptı.

YENİ GELENLER GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Yeni transferler Paul Onuachu ve 2.01'lik forvet Batista Mendy'nin ilk 11'de başladığı ve büyük fark yarattığı maçta Karadeniz Fırtınası Beşiktaş'a neredeyse hiç şans tanımadı.

İlk yarıda perdeyi 29. dakikada sahneye çıkan dev forvet Onuachu kafa vuruşuyla açtı.

BAKASETAS ÇOK UZAKLARDAN AVLANDI

41'inci serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, sert bir vuruşla topu iğne deliğinden geçirerek farkı 2'ye çıkardı. Batista Mendy'nin orta sahadan sert şutu üst direkten döndü ve Bordo Mavililer üçüncü gol şansını kaçırarak soyunma odasına iki gollü üstünlükle gitti.

İkinci yarıda Trezeguet oyuna girdi ve hızlı bir atakla Trabzonspor, Visca'nın bitiriciliğiyle Beşiktaş'ın fişini çekti ve durumu 3-0 yaptı.

Son yarım saatte Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş demoralize bir görüntü çizdi ve skora razı oldu. Bordo mavililer kalan sürede skoru korudu ve 3 puanı 3 golle aldı.

Bordo mavililer bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Sezonun ilk yenilgisini Trabzon deplasmanında alan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı. Beşiktaş ligde gelecek hafta Kayserispor ile oynarken, Trabzonspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

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