Trabzon'da Arap turiste yumruklu saldırı sosyal medyanın gündeminde

Trabzon'da geçtiğimiz gece yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı buldu. İki Arap turist arasında çıkan sözlü tartışmaya polis ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale esnasında turistlerin polise mukavemet ettiğini düşünen bir vatandaş Arap turiste yumruk atarak saldırdı. Sosyal medya kullanıcıları olay hakkında ikiye bölündü.

Olay geçtiğimiz gece Trabzon'da yaşandı. Meydan Parkı'nda iki Arap turist kendi aralarında bir sözlü münakaşa yaşadı. Tartışma esnasında orada bulunan polis ekibi olaya müdahale etmek istedi. Çevredeki vatandaşlardan biri, tartışan Arap turistlerin polise direndiğini sandı ve olaya müdahil oldu. Vatandaş'ın Arap turiste yumruk atmasının ardından ortalık bir anda karıştı.

Trabzon'da yaşanan Arp turiste yumruklu saldırı hadisesi, olay yerini gören güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ise tartışma sosyal medyaya taşındı. Olay bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Trabzon'da kendi aralarında tartışan iki Arap turiste yumruklu saldırı olayının sosyal medyaya taşınmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Arap turiste yumruk atan vatandaşı haklı buldu. Son dönemde yaşanan mülteci akınıyla birlikte sokaklarda sıklıkla yabancıları görmekten rahatsız olan vatandaşlar, mülteci yada turist farketmeksizin yabancıların Türkiye'ye gelerek olay çıkarmasına karşı.

Türkiye'nin hemen her ilinde fazlasıyla görülen ve kimi zaman olaylara karışan mültecilerin, Türk vatandaşlarının yabancı karşıtlığındaki etkisi büyük. Ayrıca özellikle son yıllarda Arapların Karadeniz bölgesinde mülk satın almasına karşı olan vatandaşlar, ülkenin topraklarında yabancıların mülkiyet sahibi olmaması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan ülke ekonomisinin zor bir süreçten geçtiği bir dönemde, ciddi bir döviz getirisi sağlayan turizm sektörünün bu gibi olaylardan olumsuz etkilendiğini düşünenlerin sayısı da az değil. Ülkemizde turistlere davranışın turizmi olumsuz etkilediğini düşünen sosyal medya kullanıcıları, Arap turistlerin Karadeniz bölgesine hayli fazla döviz getirdiğini ve ekonomiye ciddi bir katkı sağladığını savunuyor.

Valilikten Açıklama

Trabzon'da yaşanan yumruklu saldırı hakkında Trabzon valiliği, "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan polis memurlarının müdahalesini 'polise mukavemet eden turistler' olarak yorumlayan bir Türk vatandaşı aniden araya girerek Kuveytli turiste yumrukla vurdu ve onu yere düşürdü." şeklinde bir yazılı açıklamada bulundu.

Ayrıca açıklamada, yumruklu saldırıda bulunan vatandaşın polis tarafından derhal göz altına alındığı ve savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma açıldığı bilgisi de yer aldı.

Saldırıda yaralanan Arap turistler ise tedavilerinin ve takiplerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.