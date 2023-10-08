Toyota yeni SUV modelini tanıttı! İşte Crown Sport fiyatı ve teknik özellikleri

Toyota, Crown model serisini tümüyle yeniden ele alarak, otomobil severlere modern ve yenilikçi bir tasarım sunuyor. Bu serinin en dikkat çekici araçlarından biri olan Toyota Crown Sport, şimdilik sadece Japonya pazarına sunulmuş durumda.

Toyota Crown Sport Özellikleri

Crown Sport, 4,130 mm uzunlukta, 1,087 mm genişlikte ve yaklaşık 1,549 mm yüksekliğe sahip bir yapıya sahip. Ayrıca, bu modelin aks aralığı da 2,768 mm olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki dönemde ABD pazarında da boy gösterecek olan bu otomobil, yeni tasarlanmış ön süspansiyonuyla ve arkadan itişli yapısıyla dikkat çekiyor. Yani, sürüş deneyimi konusunda otomobil severleri oldukça tatmin edeceğe benziyor.

Toyota Crown Sport'un belki de en büyük özelliği, motor seçenekleri. İki farklı motor seçeneği sunan bu model, 2.5 litre E-Four Parallel Hybrid adıyla bilinen ve Toyota'nın kendi kendini şarj eden hibrit sistemine sahip. Aynı zamanda, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistem de diğer bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

İç mekân konusunda da Toyota, sürücüsüne geniş bir bilgi-eğlence deneyimi sunuyor. 12.3 inç boyutunda büyük bir ekrana sahip bu bilgi-eğlence sistemi, sürücüye konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor.

Toyota Crown Fiyatı

Japonya'nın Tsutsumi fabrikasında üretilecek olan Toyota Crown Sport modelinin aylık satış hedefi 700 adet. Modelin fiyatı ise 5 milyon 900 bin Yen'den (yaklaşık 1.1 milyon TL) başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, Toyota'nın bu yeni Crown modeli, hem tasarımı hem de teknolojik özellikleriyle otomobil severlerin ilgisini çekeceğe benziyor. Özellikle Japonya pazarına özel olarak sunulan bu model, global pazarda da büyük bir ilgi görebilir. Bu nedenle, otomobil dünyasındaki yenilikleri yakından takip edenler için Crown Sport, kesinlikle göz atılması gereken bir model.