Eski Survivor Yarışmacısı Beyza Gemici: "Kendimi Yok Etmek Üzereyim"

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Beyza Gemici kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla sevenlerini derin bir endişeye sürükledi. Kamera karşısında gözyaşlarına boğulan genç kadın ruhsal açıdan son derece zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek takipçilerine çaresizce seslendi. İçinde bulunduğu psikolojik buhranı aktaran Gemici yaşadığı yalnızlığı ve çaresizliği kelimelere dökerken acil destek arayışında olduğunu ifade etti.

"Kendimi Yok Etmek Üzereyim"

Sosyal medya kanalından paylaştığı kayıtta gözyaşlarına hakim olamayan Beyza Gemici çevresiyle iletişim kurmakta büyük güçlük çektiğini aktardı. Yalnızlık hissiyatının kendisini tehlikeli bir eşiğe sürüklediğini vurgulayan eski yarışmacı "Yardım istiyorum. Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim. İnsanlar ilgi peşinde olduğumu söylüyor ama ben sadece yardım talep ediyorum" sözleriyle durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Genç kadının ağlayarak sarf ettiği bu cümleler kısa sürede dijital platformlarda geniş bir yankı buldu.

Yarışma Dönemine Dair Gizli İtiraf

Yayımladığı videonun altına gelen bir yoruma cevap yazan Gemici Survivor parkurlarında mücadele ettiği günlere uzanan ve kendisini yıpratan eski bir olayı ilk kez anlattı. Takipçisinin sıkıntının nedenini sorması üzerine içini döken fenomen isim ada şartlarında diğer kampa gizlice tütün mamulü almaya gittiğini dile getirdi. Yasak olduğu için gerçeği kimseye açıklayamadığını belirten genç kadın insanların kendisini karşı kamptaki bir erkek yarışmacıyı görmeye gitmekle suçladığını aktardı. Bu haksız ithamların yarattığı zihinsel yükü senelerdir üzerinden atamadığını söyleyen Gemici artık aklını yitirme noktasına geldiğini kaydetti.

Takipçiler Ailesine Ulaşmak İçin Seferber Oldu

Paylaşılan sarsıcı görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları genç kadına destek olmak adına hızla organize oldu. Gemici’nin yalnız bırakılmaması gerektiğini savunan yüzlerce takipçi ailesine ve yakın çevresine ulaşılması yönünde çağrılar başlattı. Durumun kritik olduğunu belirten kullanıcılar yetkililerin ve uzman psikologların ivedilikle devreye girmesi gerektiğini ifade eden paylaşımlarla dayanışma sergiledi. Sevenleri, genç yarışmacının profesyonel bir destekle bu zorlu dönemi aşabilmesi için çağrılarını sürdürüyor.