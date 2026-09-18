İbrahim Tatlıses Liseye Başlayan Kızı İçin Yollara Düştü

İbrahim Tatlıses, lise hayatına adım atan kızı Elif Ada'yı eğitim maratonunun ilk gününde yalnız bırakmadı. Yaşamını uzun süredir İzmir’de sürdüren sanatçı, kızının heyecanlı gününe eşlik etmek amacıyla İstanbul’a geldi. Okul zilinin çalmasıyla birlikte eski eşi Ayşegül Yıldız ile kapıda bekleyen ünlü isim kızıyla hasret gidererek moral depoladı.

İzmir'den İstanbul'a Özel Yolculuk

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla sanat dünyasının tanınan simaları da çocuklarının heyecanına ortak oldu. Müzik dünyasının deneyimli ismi İbrahim Tatlıses, dokuzuncu sınıf öğrencisi olan kızı Elif Ada için İzmir’den yola çıktı. Ege kıyılarında gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı, kızının lise hayatına başladığı bu anlamlı günde bizzat yanında bulunmayı tercih etti. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının açılış gününde de benzer şekilde kızına eşlik eden Tatlıses bu desteği bir aile geleneği haline getirdi.

Elini Bir An Olsun Bırakmadı

Ders çıkışında okul binasından ayrılan Elif Ada kendisini bekleyen anne ve babasını görünce büyük sevinç yaşadı. 2011 ile 2013 yılları arasında evli kalan sanatçı ve Ayşegül Yıldız, kızlarının mutluluğu için bir araya gelerek örnek bir duruş sergiledi. Yürüyüş boyunca kızının elini sımsıkı tutan Tatlıses, Elif Ada ile yakından ilgilenerek yeni ders yılı hakkında uzun uzun konuştu. Okul çevresindeki vatandaşların yoğun ilgisine tebessümle karşılık veren aile birlikte sakin bir noktada dinlenerek keyifli anlar paylaştı.

Ziyaretin Ardından Yeniden İzmir

Kızıyla geçirdiği saatlerin ardından vedalaşma vakti geldiğinde duygusal anlar yaşandı. Lise sıralarına geçen Elif Ada'ya yeni dönemde başarılar dileyen usta isim İstanbul'daki programını tamamladı. Şehirde uzun süre konaklamayan ünlü sanatçı okul buluşmasının sona ermesiyle birlikte yeniden İzmir’in yolunu tuttu.