Hasan Can Kaya ile Konuşanlar 2 Ekim'de Disney+'ta Başlıyor

Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu ve geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilen eğlence programı "Konuşanlar" uzun süren ekran molasını noktalıyor. Dijital yayın platformu Disney+ üzerinden seyirciyle buluşan popüler talk show yeni yayın dönemine 2 Ekim tarihinde start veriyor. Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte stüdyo temposunu artıran prodüksiyon ekibi yeni sezon açılışı öncesindeki tüm hazırlıklarını eksiksiz şekilde tamamladı.

Yeni Sezon Afişi ve Tanıtım Videosu Geldi

Yayınlanan her bölümüyle dijital dünyada rekor izlenme rakamlarına ulaşan yapım beklenen müjdeyi resmi afiş ve yayınlanan tanıtım videosuyla duyurdu. Paylaşılan ilk tanıtım klibi kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırarak hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Uzun soluklu aranın ardından programın geri dönüş tarihini öğrenen izleyiciler paylaşılan içeriklerin altına binlerce yorum bıraktı.

Seyircili Format ve Doğaçlama Sohbetler

Program Hasan Can Kaya’nın stüdyodaki konuklarla ve salondaki izleyicilerle kurduğu samimi diyaloglar üzerinden şekillenmeye devam edecek. Her bölümde salondaki seyircilerin sıra dışı anılarını, meslek hikâyelerini ve günlük yaşam deneyimlerini sahneye taşıyan ünlü komedyen kendine has mizahi soru tarzıyla akışı yönetecek. Programa dahil olan sürpriz konukların katılımıyla zenginleşen sahne sohbetleri yeni sezonda da izleyicilere bol kahkahalı anlar yaşatmayı hedefliyor.

2 Ekim'de Yeniden İzleyici Karşısında

Milyonlarca izleyiciye ulaşan fenomen eğlence programı 2 Ekim Cuma günü Disney+ kütüphanesindeki yerini alarak seyircisiyle hasret giderecek. Sezon arasının ardından yayınlanacak yeni bölümler, platformun izleme listelerinde şimdiden üst basamaklara yerleşmeye hazırlanıyor. Komedyenin enerjik sunumuyla ekrana gelecek bölümler sonbahar ekran maratonunda dijital mizah dünyasının en güçlü projeleri arasındaki yerini tazeleyecek.