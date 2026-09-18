Kara Kuyu'nun Başrolleri Onur Tuna ve Özge Törer'e Senaryo Şoku

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan OGM Pictures imzalı "Kara Kuyu" dizisinde sete çıkış öncesi beklenmedik bir kriz yaşandı. Başrollerini Onur Tuna ile Özge Törer'in paylaştığı yapımda senaryo üzerinde yapılan köklü değişiklik çalışma takvimini tamamen altüst etti. Bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan okuma provasını son anda iptal eden yapım ekibi çekim takvimini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.

Okuma Provası Revizyona Takıldı

Televizyon dünyasının heyecanla beklediği projede yaşanan bu sürpriz erteleme dizi sektöründe geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre oyuncuların bir araya gelerek karakterleri ilk kez seslendireceği okuma provası ani bir kararla durduruldu. Senaryodaki yapısal aksaklıkları gidermek isteyen yapım şirketi metin üzerindeki revizyon süreci tamamlanana kadar tüm hazırlıkları askıya aldı. Oyuncu kadrosu güncellenen metinlerin kendilerine teslim edilmesinin ardından yeniden masa başında toplanacak.

Savcı Ferda Artık Öğretmen Oldu

Dizideki en köklü dönüşüm ise hikâyenin merkezinde yer alan kadın karakterin kimliğinde gerçekleşti. Başarılı senarist Deniz Akçay’ın kaleme aldığı orijinal metinde Fikriye adlı karakter görüntüsünü ve kimliğini tamamen değiştirip geçmişiyle yüzleşmek üzere memleketine Savcı Ferda olarak dönüyordu. Ancak hikâye grubu sürpriz bir karara imza atarak karakterin mesleğini baştan aşağı değiştirdi. Yeni kurguda Ferda karakteri cübbesini çıkararak izleyicinin karşısına bir öğretmen olarak çıkacak. Bu radikal mesleki dönüşüm projedeki tüm dramatik dengeleri ve çatışma unsurlarını yeniden şekillendirdi.

Uğur Uzunel Kadroda Kaldı

Yönetmen koltuğunda Nezahat Coşkun’un oturduğu iddialı yapım yenilenen kurgusuyla Tokat’ın etkileyici coğrafyasında sete çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu seçimi sürecinde yaşanan belirsizlikler de netlik kazanmaya başladı. Kısa süre önce kadrodan ayrıldığı konuşulan yetenekli aktör Uğur Uzunel yapımcılarla yeniden el sıkışarak projede kalmayı başardı. Senaryonun son haline getirilmesiyle birlikte başrol ikilisi Onur Tuna ve Özge Törer önümüzdeki günlerde Tokat’a giderek çekim maratonuna start verecek.