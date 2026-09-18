Ata Demirer İmzalı Yeni Film Pervaneler 28 Eylül'de Sette!

Ata Demirer yeni projesiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Başarılı sanatçının senaryosunu bizzat kaleme aldığı "Pervaneler" adlı sinema filmi için ön hazırlıklar son aşamaya geldi. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği proje zengin kadrosu ve deneyimli teknik ekibiyle sinema sektöründe şimdiden büyük heyecan uyandırdı. Çekim maratonuna sayılı günler kala bir araya gelen ekip ilk okuma provasını tamamlayarak sete çıkış tarihini kesinleştirdi.

Hakan Algül ile Güçlü İş Birliği

Filmin yönetmen koltuğunda Ata Demirer ile uzun yıllardır gişe rekortmeni projelere imza atan tecrübeli yönetmen Hakan Algül oturuyor. İkilinin beyaz perdedeki köklü ortaklığı bu yeni filmle birlikte yeniden izleyici karşısına çıkacak. 28 Eylül tarihinde motor diyecek olan yapım çekim takvimini aksatmadan tamamlamayı hedefliyor. Prova odasında toplanan ekip karakter dinamiklerini ve sahne ayrıntılarını yönetmen Algül eşliğinde tek tek ele aldı. Neşeli geçen prova süreci oyuncuların senaryoya olan yüksek uyumunu ortaya koydu.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Provada Buluştu

Yeni filmin oyuncu kadrosunda televizyon ve sinema dünyasının sevilen simaları yer alıyor. Genç kuşağın başarılı temsilcilerinden Furkan Andıç, Algı Eke ve Şifanur Gül projede kilit rolleri üstleniyor. Kadronun tecrübeli kanadında usta oyuncular Ali İpin ile Ülkü Duru boy gösteriyor. Ebru Cündübeyoğlu, Berkay Tulumbacı ve Cemil Büyükdöğerli gibi isimler de hikâyenin renkli dünyasına derinlik katıyor. Tiyatro ve sinema sahnelerinin tanınan aktörlerinden Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Buğra Ağalday, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir ve Ozan Bengi geniş kadronun diğer önemli parçalarını oluşturuyor.

8 Ocak 2027'de Sinema Salonlarında

Sonbahar aylarında çekimleri tamamlanacak olan Pervaneler kurgu ve post-prodüksiyon aşamalarının ardından sinemaseverlerle buluşacak. Yapım şirketi BKM merakla beklenen filmin vizyon tarihini 8 Ocak 2027 olarak duyurdu. Kış sezonunun en iddialı yerli komedilerinden biri olarak beyaz perdeye gelecek yapım sinema salonlarına hareketlilik kazandırmayı amaçlıyor. Okuma provasıyla başlayan hummalı çalışma temposu 28 Eylül'de başlayacak olan kamera kayıtlarıyla birlikte beyaz perde yolculuğunu hızlandıracak.