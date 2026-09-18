63 Yaşına Giren Biricik Suden Formda Haliyle İlgi Odağı Oldu

Usta müzisyen Mazhar Alanson’un eşi, tasarımcı Biricik Suden, 63’üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile karşıladı. Uzun yıllardır sürdürdüğü disiplinli spor rutini ve sağlıklı yaşam tarzıyla tanınan modacı stüdyo ortamında kaydettiği hareketli anları takipçileriyle buluşturdu. Kısa sürede dijital platformlarda geniş yankı uyandıran paylaşım Suden'in yüksek enerjisini ve kondisyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Stüdyoda Spor Kıyafetleriyle Kamera Karşısına Geçti

Özel bir stüdyoda gerçekleştirilen çekimlerde spor giysileriyle objektif karşısına geçen Biricik Suden müzik eşliğinde sergilediği neşeli tavırlarla yeni yaşını kutladı. Kamera önündeki çevik hareketleriyle dikkat çeken ünlü isim zamana meydan okuyan fiziksel kondisyonunu gözler önüne serdi. Doğum gününde klasik kutlamalar yerine sporu ve hareketi tercih eden tasarımcı takipçilerine aktif yaşamın önemini anlatan somut bir tablo sundu.

Ağırlık Antrenmanları ve Tavizsiz Rutin

Tasarım alanındaki üretkenliğinin yanı sıra vücut geliştirme ve fonksiyonel antrenman disiplinine duyduğu tutkuyla bilinen Suden haftanın belirli günlerini aksatmadan spor salonunda geçiriyor. Zorlu antrenman kayıtlarını ve dengeli beslenme tercihlerini sıklıkla dijital kanallarından aktaran ünlü modacı yaş algısının fiziksel güç karşısında bir sınır oluşturmadığını gösteriyor.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Mazhar Alanson’un 63 yaşına giren eşi Biricik Suden, doğum gününü özel bir videoyla kutladı. pic.twitter.com/FfMr40JGkK — Daily Magazin (@daily_magazin) September 18, 2026

Yayımlanan doğum günü kaydı dakikalar içinde binlerce etkileşim alarak geniş kitlelere ulaştı. Hem cemiyet hayatından dostları hem sosyal medya kullanıcıları, ünlü tasarımcının azmini takdir eden yorumlar yazdı. Takipçileri, 63 yaşına adım atan Suden’in sergilediği motivasyonu örnek gösteren ifadeler kullandı. Eşi Mazhar Alanson ile gözlerden uzak, sakin bir evlilik yürüten Biricik Suden yeni yaşını da kendine has tarzıyla ve yüksek motivasyonla karşıladı.